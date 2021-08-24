Мастера стамески и лопатки: фестиваль песчаных скульптур стартовал в Хабаровске Фото: Илья ФЕДУЛОВ

На Комсомольской площади в Хабаровске с раннего утра 24 августа собрались участники «Дальневосточного фестиваля-конкурса песчаной скульптуры». В 9 утра, после легкого дождика, прошла жеребьевка и уже в 10:00 мастера песочной резки приступили к созданию песчаных произведений искусства. Каждой команде выдали песчаные блоки объемом в три квадратных метра и высотой около 3-4 метров. Всего в этом году в конкурсе участвует пять команд по два человека из Приморья и Хабаровского края. На все про все у них четыре дня. Победителя ждет награда в 100 тысяч рублей, сообщает «КП» - Хабаровск».

ДОБРО И ЗЛО ВНОВЬ ВСТРЕТЯТСЯ

Екатерина Власова, капитан единственной женской команды «Амурские волны» Фото: Илья ФЕДУЛОВ

Конкурсанты – это опытные резчики по льду и песку, участники и победители всевозможных фестивалей. Например, хабаровчанка Екатерина Власова – опытный ледяной скульптор, участник и призер российских и международных конкурсов, а вот с песком работает впервые. Екатерина - капитан команды «Амурские волны», и это единственная полностью женская команда среди всех участников. Остальные четыре – смешанные.

Мастера стамески и лопатки: фестиваль песчаных скульптур стартовал в Хабаровске Фото: Илья ФЕДУЛОВ

- Режу лед и снег уже в течение 6-7 лет. А песок пробую впервые, если не считать «куличиков» в детстве. Лед, например, более жесткий и хрупкий, чуть что – пойдет трещина и тонкие элементы обламываются, считай вся работа насмарку. Но в то же время именно во льду ты можешь позволить себе тонкие и изящные элементы. Песок же более рассыпчатый. У каждого материала есть свои ограничения, плюсы и минусы. На песчаных скульптурах хорошо получаются барельефы. Для работы будем использовать кельмы, всевозможные имитации стамесок, стеки, мастихины, штыковую лопату, чтобы откидывать песок. Работа над песчаной скульптурой идет поэтапно, она разделена на ярусы, каждый из которых будет постепенно освобождаться от деревянной обшивки. Когда фигура уже принимает более или менее оформленный вид, то ее можно закреплять специальным составом – смесью воды с клеем ПВА. Его распыляют, как спрей. Если состав хорошо замешать, то скульптура может простоять несколько месяцев, несмотря на дожди и прочие внешние факторы. Мы собираемся сделать фигуру, возможно на избитую, но вечную тему – противостояние добра и зла, только с восточным колоритом. У нас будет стоять такой самурай в полном доспехе, а позади него – традиционная японская пагода. А зло будет олицетворять змей, обвивающий и пагоду, и самурая. Примерно такой эскиз у нас складывается. Композицию мы назвали «Путь самурая», - рассказала Екатерина Власова.

РАБОТАЮТ ПРОФЕССИОНАЛЫ

Мастера стамески и лопатки: фестиваль песчаных скульптур стартовал в Хабаровске Фото: Илья ФЕДУЛОВ

Участникам также будут помогать волонтеры, так как предстоит много физической работы. Уже 27 августа жюри проведут итоговую оценку работ, а 28 августа в Краевой научной библиотеке состоится награждение. Команде-победителю достанется 100 тысяч рублей. За второе место дадут 80 тысяч рублей, за третье - 60, а остальные участники получат по 10 тысяч рублей.

В состав компетентного жюри вошли заслуженные художники и архитекторы Хабаровска. Председателем жюри на конкурсе стал Сергей Логинов, заслуженный член «Союза художников» Хабаровского края и почетный гражданин нашего города.

Сергей Логинов, председатель жюри, заслуженный художник Хабаровска Фото: Илья ФЕДУЛОВ

- Вместе со мной в жюри пять человек, все очень серьезные люди, настоящие профессионалы. Это, например, Николай Акишкин – председатель хабаровского отделения Союза художников, а также Александр Селеменев – замминистра по строительству и главный архитектор Хабаровска. Некоторые мастера приехали из Приморья, Кирова, остальные все местные – хабаровчане, которых я очень хорошо знаю. И они меня знают. Наши художники лучшие и способны на многое! Очень жаль, что всего пять композиций, изначально мы планировали десять. Многих художников пришлось не допустить из-за эпидемиологических требований. Нам разрешили не более 10 человек. Те, кто подал заявки, те, в общем-то, и прошли. Катя тоже очень хороший художник. Она много работала со снегом, а песок – почти тот же снег. Думаю, за полчаса она поймет этот материал и все пойдет, как по маслу. Я, конечно, всем желаю, чтобы работы получились классные. Если людям понравится, то, надеюсь, конкурс будет проводиться каждый год, - отметил Сергей Логинов.

Пока мастера будут трудиться и после завершения их работы, песчаную красоту будет охранять наряд полиции и дежурные. Кроме того, каждую композицию обнесут антивандальными заборчиками.

Некоторые мастера приехали из Приморья, Кирова, остальные все местные – хабаровчане. Фото: Илья ФЕДУЛОВ

Кстати…

Фестиваль песчаных скульптур проходит в краевой столице при поддержке Министерства культуры Хабаровского края. Организатор мероприятия - КГАУК «Краевое научно-образовательное творческое объединение культуры» и Хабаровское краевое отделение Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России». Впервые конкурс провели в 2014 году. Полюбоваться скульптурами горожане смогут с 28 августа до конца сентября.

В 1991 году Сергей Логинов стал победителем открытого конкурса на лучший проект герба города Хабаровска. В августе 1994 года на краевом конкурсе проекты герба и флага Хабаровского края Сергея Логинова по единодушному мнению жюри и общественности были признаны лучшими и утверждены в качестве официальных символов Хабаровского края.