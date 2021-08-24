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Общество24 августа 2021 7:26

Галина Кононенко: «За выборами в Хабаровском крае сможет следить любой желающий»

Ситуационный центр общественного штаба по наблюдению за выборами откроется во Дворце самбо
Матвей МОРОЗОВ
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Галина Кононенко, председатель Общественной палаты Хабаровского края

Галина Кононенко, председатель Общественной палаты Хабаровского края

Фото: Сергей ПЯТКОВ

В Москве прошла рабочая встреча по вопросам проведения предстоящих выборов губернатора Хабаровского края. Об итогах рабочей поездки, а также о новых нюансах проведения голосования рассказала в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск», председатель Общественной палаты Хабаровского края Галина Кононенко.

- Предстоящие выборы будут проходить с 17 по 19 сентября, и в течение этих трех дней будет работать видеонаблюдение с видеофиксацией и трансляцией. Их будут вести круглосуточно, однако ознакомиться с видеоматериалами можно лишь из центра наблюдения, организованного Общественной палатой края, - сообщила гостья эфира.

Центр обустроят в спортивном комплексе «Краевой дворец самбо», где установят экраны, транслирующие видео с камер на выборных участках, - рассказала гостья эфира. - Также с материалами смогут ознакомиться как непосредственно наблюдатели со стороны кандидатов на пост губернатора, так и любые другие дальневосточники.

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Это Хабаровск! Видеонаблюдение на выборах
Это Хабаровск! Видеонаблюдение на выборах
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