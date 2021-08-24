Марина Ким: «Цель нашей акции – выявить несправедливость по отношению к тысячам людей». Фото: партия Справедливая Россия – За правду.

24 августа в Хабаровске произошло событие из разряда политических, причем протестных. В краевую столицу прибыли участники автопробега через всю Россию «Привить Нельзя Уволить». Цель акции – сбор подписей тех, кто не согласен с принудительной вакцинацией от коронавируса и теми репрессивными мерами в отношении «уклонистов» от профилактики заразы, которые применяются к ним почти во всех субъектах Российской Федерации. Уроженец Хабаровска Антон Плюснин с командой и Мариной Ким во главе проехал всю страну, собирая свидетельства людей, испытавших на себе меры принуждения к вакцинации, уволенных с работы в связи с отказом ставить прививку. Подписи этих граждан собирали в специальную коробку. Ее показала общественности Марина Ким, кандидату в губернаторы Хабаровского края. По завершении маршрута во Владивостоке Марина Евгеньевна вручит весомую коробку лидеру партии Справедливая Россия – За правду.

Марина Ким: «Цель нашей акции – выявить несправедливость по отношению к тысячам людей». Фото: партия Справедливая Россия – За правду.

В Хабаровске Марина Ким встречала участников автопробега в центре города.

- Целью этой акции было – собрать жалобы людей, с которыми поступили несправедливо и которым некуда обратиться. Они отказались от вакцинации. Им угрожали. Кто-то переступил через себя и поставил вразрез со своими убеждениями укол. Другие были уволены с работы, потеряли возможность кормить себя и близких. Некоторые были отстранены от своего рабочего места без сохранения заработной платы. Это ужасно. Иначе как произволом, репрессивной мерой такое назвать невозможно. Это идет вразрез с Конституцией России, противоречит заявлениям главы государства Президента Владимира Путина о том, что вакцинация – дело добровольное. Принуждение к вакцинации и, тем более, наказание за отказ от нее я трактую как дискриминацию трудового народа нашей Родины. Наша партия помогает людям с этим бороться. Отстаивать свои трудовые и личные права, правильно составлять жалобы, восстанавливать справедливость. Все люди понимают справедливость, такое не нужно доказывать. Это чувство присуще всем без исключения, оно одно может служить мерилом всех поступков, - подчеркивает Марина Ким, кандидат в губернаторы Хабаровского края.

Всего участникам автопробега за четыре недели посетили дюжину городов – от столицы России до Хабаровска и собрали около 6 тысяч подписей.

Марина Ким: «Цель нашей акции – выявить несправедливость по отношению к тысячам людей». Фото: партия Справедливая Россия – За правду.

- Не надо забывать, что принудительная вакцинация и связанные с ней последствия нарушают одно из неотъемлемых прав любого человека – неприкосновенность личной жизни и к тому же врачебную тайну. Людей фактически заставляют публично признаваться – чем болен, а чем – нет! Это вопиющее нарушение Конституции и просто поругание человеческого достоинства. По пути следования мы фиксировали тысячи таких случаев по всей стране. В одном не сильно далеком от нас регионе мы узнали, что местные власти даже хотели запретить въезд в их край, если не покажешь справку о вакцинации, - говорит организатор и глава автопробега уроженец Хабаровска Антон Плюснин.

Марина Ким: «Цель нашей акции – выявить несправедливость по отношению к тысячам людей». Фото: партия Справедливая Россия – За правду.

- Эта ситуация всколыхнула всю страну. Доходит до уголовщины. Уже торгуют поддельными медицинскими отводами от прививки. Я сама и переболела коронавирусом, и вакцинировалась, когда пошла вторая волна. Людям нужно объяснять преимущества и даже необходимость вакцинации, а не принуждать к ней. И тем более не преследовать за отказ, - говорит Марина Ким.Акция партии Справедливой России – За правду уже имеет резонанс. В пятницу министерство труда опубликовало разъяснительный документ к своему ранее вышедшему постановлению. В нем правительственные чиновники делают акцент на том, что работодатели несут ответственность за отстранение людей от работы без сохранения зарплаты по причине отказа от вакцинации.

Автопробег будет продолжен. Во вторник он финиширует в столице Приморья. Марина Ким после этого вновь отправится в поездку по Хабаровскому краю, которую она прервала ради этого события. Кандидат в губернаторы края уже посетила Советскую Гавань, Нанайский район, Амурск и Комсомольск-на-Амуре.

Марина Ким: «Цель нашей акции – выявить несправедливость по отношению к тысячам людей». Фото: партия Справедливая Россия – За правду.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в губернаторы Хабаровского края Ким М. Е.