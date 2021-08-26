Школьным линейкам быть: коронавирус не помешает отметить День знаний в Хабаровском крае Фото: Иван МАКЕЕВ

Третья волна коронавируса в Хабаровском крае продолжается до сих пор. Так, за прошедшую неделю в регионе заболели 2199 человек, что на 341 случай меньше, чем неделей ранее. Однако и эти показатели не могут говорить о полноценной победе над бушующей инфекцией.

ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Главной новостью очередного оперативного штаба по профилактике распространения коронавируса стала информация о проведении мероприятий 1 сентября. Все ведомства пришли к мнению, что с соблюдением всех противоэпидемических мер проводить линейки в очном формате можно. Однако в краевом управлении Роспотребнадзора тщательно следят за подготовкой школ к грядущему учебному году. Специалисты проверяют наличие достаточного запаса термометров, средств индивидуальной защиты и дезинфекции.

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ

В целом уровень заболеваемости в Хабаровском крае остался прежним. И если цифры немного изменились - 2199 новых случаев против 2540 на предыдущей неделе - то в структуре заболевших все осталось по-прежнему. Как и неделей раньше, в регионе вновь наблюдается прирост случаев заражения среди людей старше 50 лет.

- Большую часть - 90% от общего числа заболевших - составили взрослые люди. Как и ранее, в регионе болеют офисные работники, а также те, кто трудится в сферах транспорта, услуг и торговли. Чаще всего, в 72% случаев, коронавирус проявляется в форме ОРВИ, - рассказала Татьяна Зайцева, руководитель управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

Школьным линейкам быть: коронавирус не помешает отметить День знаний в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

Кроме того, глава ведомства уточнила, что сейчас не время расслабляться. Все профилактические и противоэпидемические мероприятия необходимо выполнять в полном объеме.

- В очередной раз напоминаем тем, кто вернулся из-за границы, вам необходимо загружать в личный кабинет на «Госуслугах» результаты ПЦР-тестов в течение трех дней после возвращения, - добавила Татьяна Зайцева.

БОРЬБА С КОВИДОМ

За последнюю неделю в регионе немного выросла нагрузка на коечный фонд. Всего развернуто 1778 коек, из них свободно всего 306. Сейчас лечение получают 5520 человек.

- Второй месяц подряд заболевает порядка 2500 человек еженедельно. Мы немного выходим за плато второй волны коронавирусной инфекции. И пока существенного снижения заболеваемости не видим. За семь дней провели около 1800 исследований, ПЦР - 27 606. В Хабаровском крае функционируют 16 лабораторий, из них четыре федеральных, готовится к открытию ПЦР-лаборатория в городской поликлинике №3, - рассказал Юрий Бойченко, министр здравоохранения Хабаровского края.

За последние семь дней от коронавируса скончалось семеро жителей Хабаровского края.

ВАКЦИНАЦИЯ

Хабаровский край отметил очередной юбилей - регион перешагнул отметку в 300 тысяч вакцинировавшихся. 300-тысячным вакцинированным стал житель Николаевска-на-Амуре.

Также накануне в регион поступила еще одна крупная партия вакцины против коронавирусной инфекции «ГамКовидВак» («Спутник V»). Всего край получил 7200 доз. Ее по традиции распределят между всеми медицинскими организациями региона. Всего с начала прививочной кампании в край поступило 387 748 доз вакцины.

По последним данным, в регионе полностью вакцинировались 307 435 жителей края. Полностью завершили вакцинацию 260 723 человека. Активнее всего прививаются жители Аяно-Майского, Тугуро-Чумиканского и Охотского районов. Меньше всего активность проявляют в Хабаровском, Советско-Гаванском и Амурском районах.