Ждала помощи три дня: сотрудник МЧС спас собаку из бетонной западни Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

Хэппи эндом для дворняжки в Биробиджане завершилась история падения в яму на заброшенном заводе. Животное трое суток жалобно скулило и выло, сидя под фундаментом. Небольшая собачка не имели ни одного шанса спастись из бетонно ловушки.

Собака, безуспешно пыталась самостоятельно вылезти на поверхность из четырехметровой западни Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

- Собака, безуспешно пыталась самостоятельно вылезти на поверхность из четырехметровой западни, когда ее обнаружил неравнодушный житель областной столицы, - рассказали в пресс-службе регионального главка МЧС.

Пенсионер Иван Новик три дня прислушивался, пытаясь понять, откуда раздается лай за гаражами. Потом не выдержал: сам взял лестницу, перелез через забор на территорию бывшего завода и тут его сердце сжалось - в яме он увидел дворняжку совсем небольшого размера. Как она не повредила себе ничего при падении - загадка.

Спасатель Вадим Волынцев по лестнице спустился в яму и затянул на шее собаки специальную петлю. Это самый гуманный способ отлова животных Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

- Мужчина решил обратиться за помощью к сотрудникам МЧС. Спасатель Вадим Волынцев по лестнице спустился в яму и затянул на шее собаки специальную петлю. Это самый гуманный способ отлова животных, который не производит удушающего действия, не травмирует и не причиняет вреда здоровью животного, - отметили в ведомстве.

После чудесного спасения собака сразу же убежала, а пенсионер Иван Новик горячо поблагодарил спасателей за помощь. Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

После чудесного спасения собака сразу же убежала, а пенсионер Иван Новик горячо поблагодарил спасателей за помощь.

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