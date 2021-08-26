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Общество26 августа 2021 3:50

Ждала помощи три дня: сотрудник МЧС спас собаку из бетонной западни

Животное скулило и выло, но нашелся только один неравнодушный человек, который решил вызвать спасателей
Людмила БОРОДИНАЛюдмила БОРОДИНА
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Ждала помощи три дня: сотрудник МЧС спас собаку из бетонной западни

Ждала помощи три дня: сотрудник МЧС спас собаку из бетонной западни

Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

Хэппи эндом для дворняжки в Биробиджане завершилась история падения в яму на заброшенном заводе. Животное трое суток жалобно скулило и выло, сидя под фундаментом. Небольшая собачка не имели ни одного шанса спастись из бетонно ловушки.

Собака, безуспешно пыталась самостоятельно вылезти на поверхность из четырехметровой западни

Собака, безуспешно пыталась самостоятельно вылезти на поверхность из четырехметровой западни

Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

- Собака, безуспешно пыталась самостоятельно вылезти на поверхность из четырехметровой западни, когда ее обнаружил неравнодушный житель областной столицы, - рассказали в пресс-службе регионального главка МЧС.

Пенсионер Иван Новик три дня прислушивался, пытаясь понять, откуда раздается лай за гаражами. Потом не выдержал: сам взял лестницу, перелез через забор на территорию бывшего завода и тут его сердце сжалось - в яме он увидел дворняжку совсем небольшого размера. Как она не повредила себе ничего при падении - загадка.

Спасатель Вадим Волынцев по лестнице спустился в яму и затянул на шее собаки специальную петлю. Это самый гуманный способ отлова животных

Спасатель Вадим Волынцев по лестнице спустился в яму и затянул на шее собаки специальную петлю. Это самый гуманный способ отлова животных

Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

- Мужчина решил обратиться за помощью к сотрудникам МЧС. Спасатель Вадим Волынцев по лестнице спустился в яму и затянул на шее собаки специальную петлю. Это самый гуманный способ отлова животных, который не производит удушающего действия, не травмирует и не причиняет вреда здоровью животного, - отметили в ведомстве.

После чудесного спасения собака сразу же убежала, а пенсионер Иван Новик горячо поблагодарил спасателей за помощь.

После чудесного спасения собака сразу же убежала, а пенсионер Иван Новик горячо поблагодарил спасателей за помощь.

Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

После чудесного спасения собака сразу же убежала, а пенсионер Иван Новик горячо поблагодарил спасателей за помощь.

Ждала помощи три дня: сотрудник МЧС спас собаку из бетонной западни

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