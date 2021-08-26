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Спорт26 августа 2021 4:20

Хабаровск - Портленд: российские киберспортсмены «порвали» в DOTA-2 геймеров из Америки

За решающим матчем в сети следило несколько сотен болельщиков со всего мира
Людмила БОРОДИНАЛюдмила БОРОДИНА
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Хабаровск-Портленд: российские киберспортсмены «порвали» в DOTA 2 геймеров из Америки

Хабаровск-Портленд: российские киберспортсмены «порвали» в DOTA 2 геймеров из Америки

Фото: Администрация Хабаровска

Парни из Хабаровска бросили вызов американским геймерам. Команды провели три товарищеских матча, играя в DOTA-2, а за финальным поединком следили несколько сотен болельщиков со всего мира в онлайн, сообщили в мэрии.

Хабаровские киберспортсмены сразились с полупрофессиональной командой Burnsiders.

- Состав нашей сборной был сформирован буквально накануне, однако мы сделали несколько заготовок, чтобы удивить соперников. Матч против ребят из Америки дал каждому игроку бесценный опыт. Надеюсь, что в дальнейшем мы будем на регулярной основе играть с командами из других стран, - сказал участник из Хабаровска Антон Путников.

Решающая виртуальная схватка на стриминговой платформе Twitch собрала несколько сотен зрителей со всего земного шара.

Решающая виртуальная схватка на стриминговой платформе Twitch собрала несколько сотен зрителей со всего земного шара.

Фото: Администрация Хабаровска

После первых двух матчей счет был равный - 1:1. Кто должны был стать победителем, решала третья виртуальная схватка. Она на стриминговой платформе Twitch собрала несколько сотен зрителей со всего земного шара.

- Интернет стирает преграды, что особо актуально в период пандемии коронавируса, из-за которой закрыты границы. Для проведения матчей нужен только компьютер и доступ в глобальную сеть. Но, конечно, главный результат - это то, что нам удалось сблизить и познакомить наших ребят, - поделился консультант городского управления международных связей Андрей Хмара.

По итогам трех напряженных матчей победителем стала команда из Хабаровска. Они одолели соперников со счетом 2:1.

По итогам трех напряженных матчей победителем стала команда из Хабаровска. Они одолели соперников со счетом 2:1.

Фото: Администрация Хабаровска

По итогам трех напряженных матчей победителем стала команда из Хабаровска. Они одолели соперников со счетом 2:1.

Вскоре состоятся и другие встречи геймеров. Мэры Хабаровска и Харбина уже обсудили проведение международных соревнований по киберспорту, на которые планируется пригласить геймеров из городов-побратимов краевой столицы из разных стран - Китая, США, Японии и Южной Кореи.

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