Хабаровск-Портленд: российские киберспортсмены «порвали» в DOTA 2 геймеров из Америки Фото: Администрация Хабаровска

Парни из Хабаровска бросили вызов американским геймерам. Команды провели три товарищеских матча, играя в DOTA-2, а за финальным поединком следили несколько сотен болельщиков со всего мира в онлайн, сообщили в мэрии.

Хабаровские киберспортсмены сразились с полупрофессиональной командой Burnsiders.

- Состав нашей сборной был сформирован буквально накануне, однако мы сделали несколько заготовок, чтобы удивить соперников. Матч против ребят из Америки дал каждому игроку бесценный опыт. Надеюсь, что в дальнейшем мы будем на регулярной основе играть с командами из других стран, - сказал участник из Хабаровска Антон Путников.

Решающая виртуальная схватка на стриминговой платформе Twitch собрала несколько сотен зрителей со всего земного шара. Фото: Администрация Хабаровска

После первых двух матчей счет был равный - 1:1. Кто должны был стать победителем, решала третья виртуальная схватка. Она на стриминговой платформе Twitch собрала несколько сотен зрителей со всего земного шара.

- Интернет стирает преграды, что особо актуально в период пандемии коронавируса, из-за которой закрыты границы. Для проведения матчей нужен только компьютер и доступ в глобальную сеть. Но, конечно, главный результат - это то, что нам удалось сблизить и познакомить наших ребят, - поделился консультант городского управления международных связей Андрей Хмара.

По итогам трех напряженных матчей победителем стала команда из Хабаровска. Они одолели соперников со счетом 2:1. Фото: Администрация Хабаровска

По итогам трех напряженных матчей победителем стала команда из Хабаровска. Они одолели соперников со счетом 2:1.

Вскоре состоятся и другие встречи геймеров. Мэры Хабаровска и Харбина уже обсудили проведение международных соревнований по киберспорту, на которые планируется пригласить геймеров из городов-побратимов краевой столицы из разных стран - Китая, США, Японии и Южной Кореи.

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