Разбилась о скалы: хабаровчанка погибла во время фотосессии в Приморье
Фото: Социальные сети
В Приморье погибла молодая девушка из Хабаровска. Виктория участвовала в фотосессии на скалах, но роковая случайность закончилась для нее смертью - модель разбилась.
Близкие погибшей убиты горем, а социальные сети засыпаны словами восхищения красотой Вики и соболезнованиями.
Все произошло, по словам очевидцев, на одном из пляжей. Виктория участвовала в съемке не одна, вместе с другими моделями. Погода стояла ветреная, море волновалось. В какой-то момент волна накрыла участниц съемки.
Близкие погибшей убиты горем, а социальные сети засыпаны словами восхищения красотой Вики и соболезнованиям.
Фото: Социальные сети
Двум девушкам удалось самостоятельно выбраться на берег, а Вику прибило к скалам. Удар оказался сильным, и та скончалась на месте.
Ее тело удалось доставить на берег только спустя несколько часов.
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