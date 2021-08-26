Разбилась о скалы: хабаровчанка погибла во время фотосессии в Приморье Фото: Социальные сети

В Приморье погибла молодая девушка из Хабаровска. Виктория участвовала в фотосессии на скалах, но роковая случайность закончилась для нее смертью - модель разбилась.

Близкие погибшей убиты горем, а социальные сети засыпаны словами восхищения красотой Вики и соболезнованиями.

Все произошло, по словам очевидцев, на одном из пляжей. Виктория участвовала в съемке не одна, вместе с другими моделями. Погода стояла ветреная, море волновалось. В какой-то момент волна накрыла участниц съемки.

Близкие погибшей убиты горем, а социальные сети засыпаны словами восхищения красотой Вики и соболезнованиям. Фото: Социальные сети

Двум девушкам удалось самостоятельно выбраться на берег, а Вику прибило к скалам. Удар оказался сильным, и та скончалась на месте.

Ее тело удалось доставить на берег только спустя несколько часов.

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