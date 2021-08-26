Александр Никитин: «Михаил Юрьев останется со «СКА-Нефтяником» надолго»

Александр Никитин, первый заместитель председателя правительства - руководитель аппарата губернатора и правительства, президент хоккейного клуба «СКА-Нефтяник» Фото: Сергей ПЯТКОВ

Не так много времени остается до регулярного чемпионата России по хоккею с мячом. О том, насколько хабаровский «СКА-Нефтяник» готов к соревнованиям, рассказал первый заместитель председателя правительства - руководитель аппарата губернатора и правительства, президент хоккейного клуба Александр Никитин.

- Игры начнутся с 1 ноября 2021 года и продлятся до 22 марта 2022 года. В предстоящем сезоне состав команды будет усилен и значительно омоложен. Руководить подготовкой спортсменов будет главный тренер Михаил Юрьев. Тренировочная база в «СКА-Нефтянике» - одна из лучших в мире. Наша команда - это топ, и наши тренеры - это топ. Неудачи, конечно, бывают, но главная задача на предстоящий сезон - сыграть в финальном матче чемпионата России, - рассказал гость эфира.

Никитин также сообщил, что сейчас для подготовки к новому сезону созданы комфортные условия. Это тренировочная база, являющаяся одной из лучших в мире по хоккею с мячом, отсутствие долгов перед командой, хороший фонд премирования и оплаты труда.

- У нас есть цели увеличения финансирования клуба «СКА-Нефтяник» за счет внебюджетных источников. Это зависит не только от нас, но и от самой игры. Чем выше результаты, тем больше спонсоров хочет принимать в этом участие, быть частью клуба, - сообщил Александр Александрович.