Сдвинулось с мертвой точки: обманутым хабаровским дольщикам достроят жилье

Дело пострадавших от компании «Диалог» под личный контроль взял врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев Фото: Правительство Хабаровского края

На днях с активистами сообщества обманутых дольщиков Евгенией Герцен и Владимиром Скородулевым встретился врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев. Все они пострадали от незаконных действий компании «Диалог». Сейчас фирма признана банкротом, а экс-директор компании получил 4 года тюрьмы за растрату 25 миллионов рублей.

Затраты на достройку трех высоток, готовность которых составляет от 46% до 57%, оценены специальной комиссией в 1,781 миллиарда рублей. Речь идет о двух незавершенных многоквартирных домах на улице Салтыкова-Щедрина и одном на улице Кавказской. При этом доля софинансирования из краевого бюджета составит 16% или 285 миллионов рублей. Сумму направят из бюджета в течение пяти дней после заседания наблюдательного совета федерального фонда. В общей сложности от мошеннических схем «Диалога» пострадало 902 человека.

- При утверждении бюджета на 2021 год в октябре прошлого года мы предусмотрели эту сумму - около 300 миллионов рублей. В ином случае федеральный Фонд защиты прав обманутых дольщиков не утвердил выделение средств на достройку домов. В этой ситуации я прекрасно понимаю людей, они обеспокоены и измучены бесконечным ожиданием. Сейчас решение найдено, и мы уже приступили к его реализации. Федеральные средства уже выделаются, к ним мы добавим сумму из краевого бюджета, выбираем подрядчика и уже следим за тем, чтобы строительство домов было завершено, - заверил Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края.

Напомним, что в начале августа 2021 года было принято решение о выделении финансирования на завершение строительства домов обанкротившегося застройщика. Наблюдательный совет по делу дольщиков «Диалога» должен пройти в Москве не позднее 30 августа.

Добиться положительного решения по достройке домов компании «Диалог» было очень непросто. И дело было не только в том, что из 1044 обманутых дольщиков 902 приходится на эту компанию, но и в низкой степени готовности объекта. Из-за этого и цена на достройку оказалась довольно высокой. Но благодаря вмешательству Дегтярева дело сдвинулось с мертвой точки. Достройка домов взята на контроль, а в краевом бюджете уже выделены необходимые средства. Осталось дождаться результата.

Дело пострадавших от компании «Диалог» под личный контроль взял врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев Фото: Правительство Хабаровского края

- Активно работа пошла с приходом врио губернатора. До этого все барахталось, было непонятно. Может так совпало, но именно с июня минстрой начал работать ритмичнее. Дегтярев – молодой, энергичный, он умеет хорошо налаживать связи с Москвой. Проблем масса. Самое сложное с этими домами - технические условия, подключение коммуникаций повлияет на сроки. По времени, я думаю, вопрос с этими тремя многострадальными домами должен решиться не раньше чем через два года, по прогнозу экспертов. Также важно, чтобы дело довели до конца, и во время стройки не было растрат. Дольщики также должны знать, как проходит процесс, техническую сторону вопроса, - отметил Владимир Мироненко, председатель общественно совета при министерстве строительства края.

Сейчас в регионе 11 проблемных недостроев. Квартиры в этих домах купили 1044 человека. Из этого числа 31 житель края получил компенсацию из бюджета, а 53 ждут выплат в ближайшее время. Кроме того, уже решено достроить дом ЖСК «Утес». Всего на решение проблемы обманутых дольщиков выделят 2,6 миллиарда рублей. Такой объем финансирования позволит полностью решить проблемы обманутых дольщиков в Хабаровском крае.

- Сейчас трудно сказать что-то определенное, но я думаю, результат должен быть. А по времени сейчас никто ничего не скажет конкретно. То, что деньги выделены из бюджета - это здорово. Но это только начало. Если все пойдет хорошо, так как планируется и без проволочек – то это все решится на следующий год, не раньше. Надеюсь, все пройдет хорошо. Главное, что людям не придется брать кредитов, чтобы оплачивать строительство за свой счет, - высказал свою позицию Анатолий Давыдов, ветеран строительной отрасли, экс-руководитель инспекции Госстройнадзора Правительства Хабаровского края.

По итогам встречи было решено, что дольщиков этой компании будут детально информировать обо всех этапах завершения стройки. Такое поручение было дано краевому минстрою, так как обеспокоенность людей была вызвана, в том числе, недостаточной информированностью.