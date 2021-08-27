Школы и вузы Хабаровского края на 100% готовы к новому учебному году Фото: Правительство Хабаровского края

Летние каникулы почти закончились, и учебный год уже на носу. Тему готовности образовательных учреждений Хабаровского края обсудили на расширенном заседании правительства региона. Также затронули задачи по работе с детьми и молодежью на ближайшее будущее, сообщает «КП-Хабаровск».

На сегодняшний день в Хабаровском крае к новому учебному году готовы 100% общеобразовательных учреждений Хабаровского края – это 858 заведений. Подготовка окончилась уже к середине августа.

В 128 школах края провели серьезный ремонт, и эти работы обошлись в 371 миллион рублей. При этом 93 миллиона поступило из федерального бюджета. На эти средства привели в порядок системы водоснабжения и безопасности, установили системы автоматической пожарной сигнализации, приобретено новое оборудование, а также во многих учреждениях проведен капремонт. Кроме того, в 59 школах края отремонтировали и обновили оборудование столовых. Все это обошлось в 55 миллионов рублей. Однако остались нерешенные проблемы.

- Подготовка образовательных организаций к учебному году прошла в плановом режиме. И это в условиях пандемии. Я считаю, все справились со своими задачами на «отлично». Особенно хочется поблагодарить руководство министерства образования и науки края, а также всех директоров школ, заведующих детсадов и преподавателей, - сообщил Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края.

Всего в 2021 году этом году на подготовку всех вузов, школ, техникумов и детсадов Хабаровского края было потрачено 1,3 миллиарда рублей. Это на 350 миллионов рублей больше, чем годом ранее.

Школы и вузы Хабаровского края на 100% готовы к новому учебному году Фото: Правительство Хабаровского края

- Работу по ремонту образовательных учреждений необходимо продолжать. Только на починку кровель необходимо еще свыше 1,5 миллиарда рублей. А это огромная сумма. В настоящее время на федеральном уровне разрабатывается программа по капитальным ремонтам школ, в которой мы, конечно, будем участвовать. Поэтому мы обратились к главам муниципалитетов с просьбой разработать сметы для подачи необходимых документов на отбор, - отметила Виктория Хлебникова, министр образования и науки региона.

Кроме того, врио губернатора региона напомнил, что 1 сентября все линейки в школах Хабаровского края пройдут очно, с соблюдением всех необходимых мер.