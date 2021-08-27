Стрельба из пулемета, захват заложников и строительство БАМа: форум «Армия 2021» стартовал в Хабаровске

Десантники делают сальто с живой стены, спецназ освобождает захваченных в заложники детей, а СОБР обезвреживает опасных преступников Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ

Огромная территория аэродрома «Центральный» с самого утра наполняется людьми. В обычное время вход на объект закрыт, но на несколько дней ворота КПП распахнулись ради форума «Армия 2021». И здесь есть, на что посмотреть.

Спецотряд готовится к захвату террористов Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ

На форума «Армия 2021» понравится детям Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ

ВЕРТОЛЕТЫ ИЗ ЯКУТИИ, МАШИНЫ - ИЗ СИРИИ

Посетителей форума встречает кусочек пустыни, который вырос среди зеленой травы. Техника, форма военных, маскировка - все красивого песчаного цвета. Здесь воссоздан кусочек Сирии и выставлены боевые машины, которые принимали участие в военной кампании в этой арабской стране.

Сверхзвуковой истребитель Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ

Форум пройдет с 26 по 28 августа 2021 года Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ

Вернувшись с Ближнего Востока, можно отправляться вглубь аэродрома. Здесь представлено практически все, чем гордится российская армия. Водолаз, который сможет погрузиться на глубину до 60 метров, вальсирующие многотонные танки, военные инженеры, способные построить железную дорогу в степи, наученные искать мины собаки-герои, обманчивые надувные зенитно-ракетные комплексы, сверхзвуковые самолеты, вертолеты, спасающие полыхающую Якутию, и многое другое.

В кабины некоторых самолетов и вертолетов можно забраться Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ

Рядом с кипящей стройкой в большой аквариум с рыбами ныряет водолаз Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ

Ряды с оружием впечатляют не менее. Брутальные военные в очках рассказывают и показывают открывшей рот ребятне снайперские винтовки, пистолеты и автоматы. По всей территории аэродрома расставлены тиры, откуда то и дело раздаются выстрелы. Дать очередью можно даже из пулемета, установленного на крыше джипа.

Из этого пулемета можно дать очередь Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ

Вход на форум свободный Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ

СТРОИМ И ТАНЦУЕМ

Прелесть форума в том, что военную технику можно не только посмотреть и потрогать, но и забраться внутрь. Вряд ли многим доводилось занимать место пилота вертолета, водить бронированную машину итальянской сборки с колесной формулой 4х4, до зубов напичканную оружием или включать сирену пожарной машины. Всего на выставке показано более 100 образцов техники в статике и около 30 - в динамике.

Вряд ли многим доводилось занимать место пилота Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ

На форуме представлена техника силовых ведомств Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ

Яркий пример - военные-железнодорожники, которые с помощью современной техники строят участок Байкало-Амурской магистрали прямо посреди аэродрома. 21 человек в оранжевых жилетах и черной форме стучат молотками, взрывают и пилят ж/д пути. На них с грустью смотрят солдаты из прошлого, которые прокладывали БАМ, имея в арсенале лишь лопаты и тележки.

Военные-железнодорожники помощью современной техники строят участок Байкало-Амурской магистрали прямо посреди аэродрома Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ

- Мы можем и в степи путь проложить и пустить по нему поезда, - сказал командир БАМовцев. - Можно использовать подручный материал - сделать рельсы из обычного дерева. Дорогу проложим, но с небольшой скоростью, конечно.

Рядом с кипящей стройкой в большой аквариум с рыбами ныряет водолаз, еще в стороне - поле, на котором танки-дамы с бантиками и танки-джентльмены с бабочками закружились в вальсе, а в конце поклонились благодарным зрителям.

Танки-дамы с бантиками и танки-джентльмены с бабочками закружились в вальсе Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ

В другой части аэродрома военные устраивают шоу. Десантники делают сальто с живой стены, спецназ освобождает захваченных в заложники детей, а СОБР обезвреживает опасных преступников. И все это при поддержке авиации, которая пролетает над головами зрителей.

Спецотряд освобождает заложников Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ

Пролет авиации Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ

- Все это в конечном итоге направлено только на одно: мы никому не угрожаем, ни на кого не собираемся нападать, но при этом показываем, что есть возможность серьезно, надежно, а самое главное - вовремя есть возможность поставить барьер и наказать любого агрессора, - сказал «КП» Александр Манаков, заместитель командующего войсками Восточного военного округа по военно-политической работе.

Огромная территория аэродрома «Центральный» с самого утра наполняется людьм Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ

КУДА ЕХАТЬ?

Форум пройдет с 26 по 28 августа 2021 года. Время работы: с 10:00 до 17:00 часов. Вход свободный, посетителей от контрольно-пропускного пункта в районе остановки «Портовая» на выставочную площадку на аэродроме «Хабаровск-Центральный» и обратно будут доставлять автобусами. Интервал движения - не более пяти минут.