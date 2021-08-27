Курс на понижение: тарифы на электричество уменьшатся в пять раз для компаний в 13 районах Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

На расширенном заседании регионального правительства врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил о снижении тарифов на электроэнергию для юридических лиц в 13 районах Хабаровского края. Эта мера коснется 360 компаний малого и среднего бизнеса и более 200 учреждений бюджетной сферы, сообщает «КП»-Хабаровск».

Речь идет о Николаевском, Аяно-Майском, Тугуро-Чумиканском, Охотском, Ульчском, Комсомольском, Вяземском, Хабаровском, Ванинском, Верхнебуреинском, Нанайском районах. А также о районах имени Полины Осипенко и имени Лазо.

- Во всех этих территориях электричество подается по децентрализованной схеме. В среднем тариф упадет в пять раз, а в некоторых населенных пунктах - в пятнадцать, - подметил Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края.

Курс на понижение: тарифы на электричество уменьшатся в пять раз для компаний в 13 районах Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

Новый график действия тарифов на электроэнергию будет действовать в Хабаровском крае с 1 января 2022 года. По прогнозам, базовый (среднероссийский) тариф будет на уровне 6 руб./кВтч, вместо 30 руб./кВтч или выше.

Это решение позволит предприятиям малого и среднего бизнеса существенно сэкономить на расходах, что скажется и на конечной цене товаров и услуг. А краевой бюджет будет меньше тратить на содержание бюджетных организаций.

Помимо электроэнергии, дело коснется и отопления для физических лиц. На данный момент коммунальная инфраструктура в крае готова к отопительному сезону на 74,4%. Всего на подготовку к осенне-зимнему периоду выделено более 5,6 миллиарда рублей.

Кроме того, в этом году впервые на 10% понизился предельный тариф на теплоэнергию для жителей районов, не относящихся к Крайнему Северу. Речь идет о населенных пунктах, где нет ТЭЦ. В дальнейшем цены должны будут снижаться ежегодно.

Курс на понижение: тарифы на электричество уменьшатся в пять раз для компаний в 13 районах Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

- Принятие решения о снижении платы за отопление благоприятно скажется на населении, снизит финансовую нагрузку. Потому что там, где малая энергетика, очень высокие цены на отопление в сравнении с тем же Хабаровском, где есть ТЭЦ. Поэтому, конечно, решение очень благотворно отразится на жизни жителей. Решение о снижении платы за электроэнергию приведет к снижению финансовой нагрузки на бюджет Хабаровского края. А в конечном счете, мы надеемся, это отразится и на ценах на услуги. Если говорить о Хабаровске, то тарифы снизятся для жителей отдельных домов частного сектора, которые подключены к малым котельным. Например, это район Красной Речки, - рассказала Ольга Беленькая, гендиректор саморегулируемой организации некоммерческого партнерства «ЖКХ-Групп».

Отметим, что уже в августе 2021 года в Хабаровске и Комсомольске-на Амуре, а также в 15 муниципальных районах края около 140 тысяч человек, которые получают горячую воду из котельных, получили квитанции со сниженным тарифом. С началом отопительного сезона уменьшится и плата за отопление для 300 тысяч жителей края.

Одновременно с новыми тарифами в крае принята программа тотальной модернизации системы ЖКХ. До 2024 года планируется закрыть 31 котельную в 18 поселениях.