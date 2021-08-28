«Помотыляло, как котят в коробке»: Хабаровчанин пересек Эльбрус на воздушном шаре Фото: Социальные сети

Хабаровские воздухоплаватели совершили то, что для большинства людей на планете покажется сумасшествием: они пролетели над самой высокой горой в Европе, Эльбрусом. Высота более пяти километров, двадцатиградусный мороз, сильный ветер и невероятный адреналин. Рассказывая об этом приключении президент Федерации воздухоплавателей Хабаровского края Стас Коровин не в силах сдерживать эмоции: их он получил сполна и впервые за долгое время по-настоящему переживал, что полет может стать последним в его жизни.

— Самый динамичный полет в моей жизни. Так я еще не взлетал никогда. На старте работа по полной двумя горелками, чтобы не столкнутся с почти отвесными скалами ущелья. После 4000 метров ветер дул со всех сторон ветер. Очень сильные, разнонаправленные порывы. Нас нормально так поматыляло, как котят в коробке из стороны в сторону, — делится воспоминаниями Стас.

Карабины лязгали друг о друга, тросы были натянуты до предела. В то время экстремалы думали только об одном: лишь бы ничего не оторвалось, иначе беды было бы не миновать.

Лететь пришлось в экстремальных условиях: -20 вокруг и сильнейший ветер Фото: Социальные сети

— После подъема на 5500 начались проблемы с дыханием. Хотелось дышать чаще и глубже, но от этого я начинал еще сильнее задыхаться. В какой-то момент я думал что отъеду. Приходится сильно концентрироваться, сдерживать дыхание, чтобы находится в трезвом сознании, — вспоминает воздухоплаватель и признается: это того стоит — красота вокруг была невероятная.

По словам Стаса, именно находясь на высоте по-настоящему осознаешь, что такое свобода. От выплеска адреналина он не замечал холода, не стал надевать перчатки и просто ловил кайф от происходящего.

На высоте в 5500 метров у путешественников начались серьезные проблемы с дыханием, но адреналин притупил чувство страха и позволил насладиться высотой Фото: Социальные сети

Приземлились путешественники в окрестностях Кисловодска.

— Это нереальный полет. Достигнута новая высота. Впереди много нового, — подытожил воздухоплаватель.

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