Выше опасной отметки: уровень Амура у Комсомольска перевалил за 6,6 метра

Амур у городских берегов вырос до 667 сантиметров, превысив отметку опасного явления Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Четвертая в 2021 году паводковая волна пришла в Комсомольск. Амур у городских берегов вырос до 667 сантиметров, превысив отметку опасного явления на 17 сантиметров. Большая вода пришла в села в округе Комсомольска, подтопила десятки дач и дорог.

В Городе юности паводок топит низкие места и территории, которые остались без защиты дамб. Ситуация осложняется выходом на поверхность грунтовых вод. На 30 августа от паводка в Комсомольске пострадало 140 дач. По прогнозам гидрологов, уровень Амура здесь может подняться еще на 30 сантиметров.

- Ведется постоянный мониторинг состояния защитных сооружений. С применением стационарных насосных групп, а также установленных дополнительных насосов, мотопомп и пожарно-спасательной техники проводится откачка скопившихся ливневых осадков, грунтовых вод, - рассказали в пресс-службе главка МЧС РФ по Хабаровскому краю.

В Комсомольском районе большая вода наносит наибольший ущерб селу Пивань. Здесь подтоплен один дом и 19 приусадебных участков. В селах Гайтер, Верхняя Эконь, Бельго, Нижние Халбы, Верхнетамбовское водой перемыты девять отрезков дорог. Спасатели заготавливают мешки с песком для защиты прибрежных населенных пунктов. На места доставлены водоналивные дамбы.

Стихия подтопила Амурский, Нанайский и пришла в Ульчский районы. Некоторые дороги полностью ушли под воду, продукты местным жителям доставляют спасатели на высокопроходимой технике. Проводится очистка ливневых стоков, откачка воды, укрепление временных насыпных дамб.

В Хабаровске уровень Амура постепенно падает. На 30 августа вода в реке была на отметке в 587 сантиметров (минус семь сантиметров за сутки). Напомним, что уровень неблагоприятного явления - 450, опасного - 600 сантиметров. В Хабаровском районе большая вода зашла в 20 населенных пунктов. Сильнее всего пострадало Корсаково-2, где дежурят спасатели.

Всего в Хабаровском крае стихия подтопила 49 населенных пунктов в семи районах. Большая вода пришла в 33 жилых дома, на 132 приусадебных, 1634 дачных, 487 земельных участков и 79 отрезков дорог.