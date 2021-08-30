Вышел покурить: балкон памятника архитектуры рухнул вместе с мужчиной в Хабаровске

Прогнивший пол не выдержал и обвалился прямо под ногами 71-летнего мужчины Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Дом коммуны работников НКВД (улица Муравьева-Амурского, 25) - уникальный хабаровский памятник архитектуры 1931-1933 годов постройки, который радует глаз красивым фасадом. Но внешность обманчива - на другой стороне здания нас ждут несуразные окна и прогнившие балконы. Пол на одном из таких провалился 30 августа.

Мужчина пролетел три этажа Фото: Прокуратура Хабаровского края

Утром один из жителей дома вышел на балкон шестого этажа покурить. Прогнивший пол не выдержал и обвалился прямо под ногами 71-летнего мужчины. Хабаровчанин, по предварительным данным, пролетел три этажа (балконов на пятом и четвертом не было) и упал на такой же хлипкий балкон соседей. Мужчина умер на месте.

Мужчина умер на месте Фото: Илья ФЕДУЛОВ

Погибший не один месяц добивался ремонта 90-летнего дома. Ближайшие плановые работы по фасаду были намечены на 2036 год. В мае 2021-го управление госконтроля и лицензирования региона провело внеплановую проверку памятника архитектуры.

Балкон провалился на шестом этаже Фото: Прокуратура Хабаровского края

- В отношении этого конкретного балкона было выдано предписание, поскольку была выявлена зыбкость отдельных досок, трещины, загнивания отдельных деревянных балок. Управляющей компании было выдано предписание по обеспечению безопасности людей и предупреждению дальнейшего развития деформации, - прокомментировал «КП» Николай Орлов, и.о. начальника управления госконтроля и лицензирования правительства Хабаровского края.

Капремонт дома запланирован на 2036 год Фото: Илья ФЕДУЛОВ

Устранить нарушения управляющая компания должна была до июля 2021 года, но рабочие не успели - было слишком много работы. Тогда срок сдвинули до 1 ноября. Коммунальщики должны были развесить предупреждающие знаки о том, что выход на шаткий балкон опасен для жизни. Такие таблички имелись на месте.

- Я живу в этом доме уже десять лет. Здесь давно уже ничего капитально не ремонтируется. Нам говорили, что у жителей долг и мы сами сделать ничего не можем. Хотя неоднократно жильцы дома-коммуны хотели отремонтировать здание. Время от времени ремонт проходит, но только косметический и надолго его не хватает. Погибший мужчина также пытался много раз решить ситуацию, но ничего не смог добиться. В доме очень много проблем, жить в нем страшно и опасно. Найти хозяев здания очень сложно, никто ни за что не отвечает и все сваливается на нас – простых жильцов. Съехать отсюда у меня и моей семьи не получается по финансовым вопросам, - рассказала Мария, жительница дома-коммуны.

Коммунальщики развесили предупреждающие знаки о том, что выход на шаткий балкон опасен Фото: Прокуратура Хабаровского края

В обстоятельствах ЧП будут разбираться оперативники. Свою проверку уже проводит прокуратура региона.

- В ходе прокурорской проверки будет дана оценка действиям должностных лиц организации, обслуживающей жилой дом, и органов местного самоуправления. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Погибший не один месяц добивался ремонта 90-летнего дома Фото: Илья ФЕДУЛОВ

Управляющую компанию может ждать лишение лицензии, а должностных лиц - суд и до пяти лет колонии за халатность.