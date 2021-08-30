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Общество30 августа 2021 12:38

Фурута Кэйко: В наших силах улучшить отношения Японии и Хабаровска

Генеральный консул Японии в Хабаровске планирует развивать молодёжный обмен
Матвей МОРОЗОВ
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Фото: Андрей Шепелев

Фото: Андрей Шепелев

Впервые в истории пост генерального консула Японии в Хабаровске заняла женщина. О своих впечатлениях от города и работы на правительственном посту рассказала генеральный консул Японии в Хабаровске госпожа Фурута Кэйко.

- Министерству иностранных дел нет разницы – мужчина или женщина. В любом случае я буду стараться выполнять свою работу хорошо, - поделилась госпожа Фурута. - Буквально 30-40 лет назад женщин в правительстве было на порядок меньше, однако, к счастью, мир меняется.

Гостья эфира отметила, что уже посещала краевую столицу 20 лет назад в качестве заместителя генерального консула Японии.

- Здесь прекрасные и лёгкие в общении люди, прекрасный город, и за 20 лет всё стало только краше. Я очень рада, что спустя годы мне удалось вернуться в Хабаровск, встретиться с друзьями и знакомыми. Мне нравится здесь работать, особенно в должности генерального консула Японии, - говорит гостья эфира.

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