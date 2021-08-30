Ольга Жаркова: Пандемия не пустила азиатские команды на соревнования по кёрлингу

Ольга Жаркова, генеральный секретарь федерации кёрлинга в России Фото: Сергей ПЯТКОВ

Взрослый этап международного турнира по кёрлингу WCT Pacific Cup в номинации «смешанные пары» начался в Хабаровске. Соревнования продлятся с 30 августа до 1 сентября. О самих соревнованиях и причинах выбора краевой столицы для проведения турнира рассказала генеральный секретарь федерации кёрлинга в России Ольга Жаркова.

- Соревнования будут проходить в два этапа: первый пройдёт в Хабаровске, следующий организуют во Владивостоке. он продлится до 4 сентября, - поделилась Ольга Николаевна. – В турнире приняли участие команды из Польши, Латвии, Венгрии, Казахстана и России.

Соревнования пройдут в спортивном комплексе «Амур». В борьбе за первенство примут участие призёры чемпионата мира и чемпионы России Анастасия Москалёва и Александр Ерёмин, а также чемпионы Европы Анна Сидорова и Алексей Тимофеев.