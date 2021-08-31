Михаил Делягин: «Налоги от крупных производств должны оставаться на Дальнем Востоке»

Российский экономист, политик, журналист и публицист Михаил Делягин Фото: Сергей ПЯТКОВ

Впервые в Хабаровске выступили знаменитые российские журналисты Михаил Делягин и Елена Ищеева. Они рассказали, какие механизмы могли бы улучшить благосостояние региона и всего Дальнего Востока, и как в Хабаровске обстоят дела с публичными высказываниями.

РЕШЕНИЕ ЕСТЬ

Накануне российский экономист, политик, журналист и публицист Михаил Делягин, а также российская журналистка, телеведущая и бизнес-вумен Елена Ищеева посетили Восточный медиафорум «Левый поворот» во Владивостоке, организованный партией «Справедливая Россия - За правду».

- В политике левый - это разворот к справедливости, к интересам и потребностям людей. Левые - те, кто служат людям, правые - интересам бизнеса. На медиафоруме мы с журналистами и с экспертами обсуждали, что нужно делать, чтобы на Дальнем Востоке жить можно было бы так же спокойно и нормально, как и в Москве. По итогам форума сформировали требования к государству и к местным властям. Требования достаточно известные, однако о них нужно постоянно напоминать, поскольку власть старается о них забывать при первой удобной возможности, - сказал Михаил Делягин.

Как отметил эксперт, самое главное для Дальнего Востока - это сохранение налогов на той территории, где находится производство.

- Это вредительство, когда, к примеру, порт Ванино в три раза увеличил перевалку угля на экспорт, но поселку достались только «угольные штормы». Это откровенный грабеж и экономический бандитизм. Кроме того, необходимо введение достаточно жестких мер, ограничивающих экспорт сырья и стимулирующих экспорт полуфабрикатов и готовой продукции. Это необходимо, поскольку при экспорте сырья поставщик дарит добавленную стоимость конкурентам и своим соперникам. При советской власти здесь была большая переработка. На Курильских островах было множество рыбоперерабатывающих заводов. Сейчас это все уничтожено, причем производство уничтожалось целенаправленно, дабы не было конкуренции со странами, которые чувствуют себя хозяевами на Дальнем Востоке. Сейчас это можно исправить только на уровне федеральной политики, - заявил Михаил Делягин.

В свою очередь кандидат в губернаторы Хабаровского края Марина Ким от партии «Справедливая Россия - За правду» одним из способов решения проблем жителей региона и всего Дальнего Востока называет введение справедливого базового дохода (СБД). Политик предлагает ежемесячно выплачивать по 10 тысяч рублей тем людям, которые действительно нуждаются в средствах.

- Первым делом ввести такую выплату необходимо для детей. Это перезапустит процессы таким образом, что уже через пять лет наша экономика готова будет каждому платить десять тысяч рублей в месяц, чтобы закрыть его базовые потребности. А для жителей Дальнего Востока нужно ввести дальневосточный коэффициент по СБД. Как я уже говорила, десять тысяч рублей во Владивостоке и эта же сумма в Нижнем Новгороде - это совсем разные деньги, - объяснила Марина Ким, секретарь президиума центрального совета партии «Справедливая Россия - За правду» по информационной политике.

Своей точкой зрения по поводу всеобщей дальневосточной бедности поделился и Михаил Делягин.

- Дальний Восток искусственно удерживается в бедности, и это одна из трагедий нашей страны. Если бы было по-другому, люди бы отсюда не бежали. Это проблема, которую государство должно исправлять, но есть маленькая деталь: если вы себя не будете защищать, то вас никто не защитит.

БЕЗ ГОЛОСА СЛОЖНО

Эти же вопросы поднимались и на творческой встрече с жителями региона. Журналистам на примерах рассказали о самых слабых точках региона и в очередной раз напомнили, почему население уезжает с Дальнего Востока.

Российская журналистка, телеведущая и бизнес-вумен Елена Ищеева Фото: Сергей ПЯТКОВ

- Здесь все считают себя обиженными и забытыми. Мне жутко это слышать. За три дня, что я была во Владивостоке, и приехав в Хабаровск, я влюбилась в эти места. Широко, красиво, энергетически мощно. Это же вас тоже подпитывает. Вот почему вы здесь и почему еще не все уехали. Нам нельзя, чтобы наш Дальний Восток оголил спину России. Здесь должны оставаться люди. Вы просто обязаны, - сказала Елена Ищеева.

Мнения специалистов разделились, однако в некоторых вопросах спикеры пришли к единому выводу. Механизмы решения проблем должны быть отработаны на законодательном уровне, а для этого необходим сильный представитель региона на федеральном уровне. Но и тут у местных жителей возникают проблемы в выборе, так как информационное пространство исказилось.

- Здесь если человек позволит себе публично что-то сказать не то - его просто вычеркивают из жизни. Мне во многих регионах объясняли, что если я в своей области что-то скажу не то, то в дальнейшем не устроюсь работать даже уборщиком. В Хабаровске этот информационный террор ощущается очень сильно. Сильнее, чем во многих других регионах России, - объяснил Михаил Делягин.