Иван Пиляев: Благодарен всем своим учителям и наставникам

"Что я сегодня слышу от своих избирателей, от участников встреч или просто от прохожих на улице – важно и ценно для меня".

День знаний праздник символичный для всех нас. Мы взрослые когда-то были учениками, многим из нас есть чему поучиться до сих пор. Депутат Государственной Думы РФ, кандидат по округу№70 от партии ЛДПР на нынешних выборах в Государственную Думу от Хабаровского края Иван Пиляев в первый день осени вспоминает своих учителей и наставников.

СЕМЬЯ – ГЛАВНЫЙ УЧИТЕЛЬ

- Верно говорят, все мы родом из детства. Я рос в самой обычно хабаровской семье. Отец мой Сергей Иванович – работал в милиции, мама – Елена Васильевна воспитательницей в детском саду. Мои родители – для меня пример семейных отношений, где есть любовь, поддержка и доверие. Дома всегда учили уважать старших. А я не только уважаю, но и горжусь. Мой дед Иван Фадеевич Пиляев – фронтовик, бабушка Мария Михайловна познакомилась с ним в те страшные годы войны, когда работала медсестрой в санчасти. Война принесла немало испытаний на их долю, но они справились, выстояли и дали нашей семью историю, которой мы можем гордиться и передавать из поколения в поколение. Портрет деда я с гордостью несу в Бессмертном полку 9 Мая. Хранить и передавать семейные истории и традиции из поколения в поколение – важная задача каждого из нас. Сохранив историю одной семьи, мы сохраним историю всей страны.

Сегодня я баллотируюсь в депутаты Государственной Думы Российской Федерации восьмого созыва, и я понимаю, что вопросы поддержки семей – главные для нашего региона. В крепких семьях царят мир и покой, там, где надежно и есть достаток – нет настроений о переезде на новое место жительства. Когда за тобой стоит семья – ты способен на все. Сегодня я сам особенно чувствую поддержку своей семьи.

СЕРГЕЙ ФУРГАЛ – НАСТАВНИК В ПОЛИТИКЕ

Сколько бы не выливалось грязи, какие бы домыслы не появлялись, если ты уверен в человеке, ты будешь в нем уверенным всегда. Такие отношения у нас сложились с моим наставником в политике Сергеем Фургалом. И это взаимно. Именно он два года назад поддержал меня на родном для него семидесятом округе. Именно благодаря поддержке его и всех избирателей я выиграл выборы в Госдуму. Я ощущаю эту поддержку и сегодня. У меня много наработок и идей, мне есть с чем сегодня идти в федеральный парламент. Убежден, законы должны приниматься и работать только в интересах людей. Они должны защищать правду и каждого нашего гражданина, который живет честно.

МНЕ ЕСТЬ ЧЕМУ УЧИТЬСЯ У КАЖДОГО ИЗ ВАС

Я молодой политик, поэтому то, что я сегодня слышу от своих избирателей, от участников встреч или просто от прохожих на улице – важно и ценно для меня. Это помогает мне понимать, чем сегодня живут жители Хабаровского края, что их тревожит. То, о чем мне говорят – и есть те проблемы, которые я должен решать на самом высоком уровне.

Спасибо за ваши наказы, а порой и критику, значит, у меня будет много работы!

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания восьмого созыва по одномандатному избирательному округу Хабаровский край – Комсомольский одномандатный избирательный округ №70 Пиляева И.С.