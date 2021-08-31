Сознался после одного звонка: оленевод прошел 200 километров, чтобы рассказать как расстрелял семью в Хабаровском крае

В районе озера Бух-Чкала (Охотский район) в палатках найдены три расстрелянных оленевода Фото: Александр ГЛУЗ

Жестокий север Хабаровского края в очередной раз подтверждает свое звание. В районе озера Бух-Чкала (Охотский район) в палатках найдены три расстрелянных оленевода. Подозреваемый - коллега погибших, который после убийства отправился в долгий путь до отделения полиции.

Ольга (все имена изменены - прим. ред.) вместе с мамой Ириной отправились работать пастухами на оленеводческую базу в 20 километрах от села Нядбяки. Женщины, по предварительным данным, - родственницы главы охотского отделения «Ассоциации коренных малочисленных народов севера Хабаровского края». К дамам присоединились парень Ольги Игорь и 23-летний Семен.

Пастухи жили в палатках по двое: одну брезентовую крышу делили возлюбленные, вторую - Ирина и Семен. Иногда холодными вечерами оленеводы согревались спиртным. В начале августа в одну из таких посиделок компания пила бражку. Во время застолья пастухи что-то не поделили и в ход пошло оружие.

За гладкоствольное ружье и мелкоколиберную винтовку схватился Семен. Он открыл по коллегам огонь на поражение. Когда увидел изрешеченные бездыханные тела, понял, что совершил, и выбросил оружия в кусты рядом. Затем оленевод отправился пешком в Охотск.

Семену предстоял нелегкий путь - 200 километров через тайгу. На все про все у мужчины ушло около восьми дней. Вернувшись в Охотск, оленевод не сразу отправился сдаваться полиции. Судьбу Семена решил телефонный звонок от мужа Ирины, который уже знал о предполагаемом расстреле его семьи. Тогда подозреваемый сдался оперативникам со словами: «Совесть загрызла».

- Решается вопрос о вылете к месту происшествия опергруппы на вертолете. Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство двух и более лиц». Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому, - рассказал «КП» источник в правоохранительных органах.

Написавшему явку с повинной Семену грозит пожизненное лишение свободы. «Комсомолка» следит за развитием событий.