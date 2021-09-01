«Тысячу дворов в городах Дальнего Востока приведут в порядок», - Юрий Трутнев

Юрий Трутнев рассказал об улучшении качества городской среды на Дальнем Востоке. Фото: Евгения ГУСЕВА

Вице-премьер России Юрий Трутнев в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал о программе улучшения качества городской среды на Дальнем Востоке.

- Мы исходим из того, что людей надо обеспечивать и жильем, и работой. Строить новый город есть смысл тогда, когда возникают новые экономические мощности. Примеры у нас есть. Город Циолковский строится под нужды космодрома «Восточный». Строится жилье работников судоверфи «Звезда» и Амурского газоперерабатывающего завода.

Что же касается в целом ситуации с градостроительством, важно привести в порядок уже существующие города. Есть такой показатель - индекс качества городской среды. Он на Дальнем Востоке не на высшем уровне, а существенно ниже среднероссийского. Надо привести в порядок Владивосток, Хабаровск, Анадырь, Магадан, Благовещенск и другие столицы регионов. Кстати, в некоторых городах этот процесс явно сдвинулся с мертвой точки. Уже есть возможность сравнивать. Меняется Южно-Сахалинск, меняется Якутск. Это не значит, что им не надо помогать. Поэтому мне кажется, что востребована, прежде всего, реновация существующих городов. Есть программа модернизации инфраструктуры Дальнего Востока, за пять лет регионы получат под нее 101,7 миллиарда рублей. Будет построено и отремонтировано 1500 объектов. Это школы, детские сады, поликлиники, больницы, спорткомплексы, иногда это ремонт дорог, мостов, домов.

Сейчас мы переходим к следующему этапу. Будем приводить в порядок тысячу дворов на Дальнем Востоке. Это будет стоить порядка семи миллиардов рублей. Губернаторы вместе с жителями определят, где и какие дворы надо приводить в порядок в первую очередь, - заявил Юрий Трутнев.

СПРАВКА «КП»:

Реновация 1000 дворовых пространств

Цель - обновление дворовой инфраструктуры и создание пространств для отдыха и развития рядом с домом, озеленить и применить качественные инженерные решения.

Задачи:

• обеспечение жителей, включая маломобильных, доступными площадками с безопасным оборудованием для игр и спорта;

• создание тихих зон с беседками и шахматных столов для пожилых граждан;

• улучшение качества жизни и здоровья граждан.

Целевая аудитория: жители домов всех возрастов, граждане пожилого возраста, родители, молодежь, подростки, дети.

300 площадок активности чуть в стороне от дворовых пространств

Цель - создание площадок активного отдыха и спорта, снижение уровня шума и разгрузка дворовых пространств:

1. Детские игровые площадки.

2. Многофункциональные площадки для спорта.

3. Пространства для занятия велоспортом, катания на скейтбордах, самокатах и роликах, проведения фестивалей и соревнований.

Задачи:

• обеспечение жителей, включая маломобильных и самых маленьких, доступными площадками с безопасным оборудованием для игр и спорта;

• вовлечение подростков и молодежь в новые виды спорта.

Целевая аудитория: дети, подростки, молодежь.