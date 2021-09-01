Константин Жмеренецкий: «Лекции в ДВГМУ будут проводить в гибридном формате»

Константин Жмеренецкий, ректор ФГБОУ ВО «Дальневосточного государственного медицинского университета» Фото: Сергей ПЯТКОВ

В этом году приемная кампания в вузах Хабаровского края, как и в других образовательных учреждениях страны, прошла в дистанционном формате. Кроме того, министерство образования и науки Российской Федерации организовало систему «единого окна» подачи документов. Где бы не находился абитуриент, в какой бы части страны мира, часовом поясе, он мог оставить заявку. Также будущим студентам дали право выбора - в одном вузе можно было подать документы на пять специальностей. Как сообщил ректор ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный медицинский университет» Константин Жмеренецкий, в этом году на лечебное дело и педиатрию - это две основные клинические специальности, выпускники которых работают в области здравоохранения - было 390 бюджетных мест. Из них 70-75% составили целевые места.

- Стоматология, формации, медицинская биохимия, клиническая психология в этом году были интересны абитуриентам. Всего мы зачислили 454 студента на бюджет, из них 70 процентов целевиков. Квоты Хабаровского края были закрыты полностью. Также и на контрактную форму обучения - это прежде всего стоматология, поскольку бюджетных мест там немного. Итого мы приняли более 600 первокурсников и еще 174 ординатора.

Некоторые студенты отчисляются, неправильно распределяют свое рабочее время, ставят приоритеты. Это, как правило, первый и второй курс. Дальневосточный государственный медицинский университет теряет не более 10-15 процентов. Раньше уходило больше молодых людей, но тогда был больше набор.

- Сейчас мы стараемся направить траекторию студента так, чтобы создать ему условия возможностей. И с учетом дистанционного обучения можно осваивать программы на образовательном портале. Лекции в этом году будут организовывать в гибридном формате, то есть когда педагог читает их онлайн. Можно также послушать их офлайн в любое время, что дает мобильность в процессе обучения. Мы бережем своего студента, пытаемся понять, почему он не успевает, ориентируем его социально, - говорить гость эфира.