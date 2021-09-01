«Необходим баланс между интересами коренных народов и рыбопромышленников» - Михаил Дегтярев Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае состоялся межрегиональный форум «Амур - река жизни». Его проведение инициировал врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев. Он же пригласил принять участие в этом важном для региона событии заместителя Председателя Правительства РФ Викторию Абрамченко и руководителей Федеральных Агентств по рыболовству Илью Шестакова и водных ресурсов - Дмитрия Кириллова. В Хабаровск прибыло также несколько руководителей дальневосточных регионов.

В своем вступительном слове на форуме «Амур - река жизни» Михаил Дегтярев сделал акцент на сохранении баланса между интересами коренных малочисленных народов, рыбопромышленников, жителей регионов Амурского бассейна, и, конечно, экосистемы реки.

- В целом по объемам вылова Хабаровский край занимает четвертое место в Дальневосточном федеральном округе и пятое в стране. Объем вылова лососевых видов рыб по краю составил в 2020 году - 35,5 тысячи тонн. Объем вылова лососевых по состоянию на 25 августа 2021 года - 19 тысяч тонн или 73,1% к аналогичному периоду прошлого года. Рыбохозяйственный комплекс Хабаровского края в целом составляют 163 предприятия. Среднесписочная численность - 4,5 тысячи человек. Он играет важную роль в социально-экономическом развитии края, так как обеспечивает занятость населения в северных районах края. В лососевой путине 2021 года в бассейне реки Амур, открытой с 20 августа, участвуют 56 предприятий края. Среднесписочная численность - 1 136 человек. Для любительского рыболовства сформирован 31 новый рыбоводный участок, - отметил врио губернатора.

В ходе пленарного заседания форума вице-премьер Виктория Абрамченко предложила проводить подобные мероприятия ежегодно. По словам вице-премьера, на Амур по дорожной карте потратят 31,5 миллиарда рублей, а с 2024 года он войдет в новую федеральную обобщенную программу «Реки и озера России».

- Хабаровский край дополнительно получит 20 миллиардов рублей на гидрозащиту от паводков. Ранее регион уже получил 10 миллиардов рублей на аналогичные цели, это позволило «разморозить» строительство дамб, которое остановилось из-за недобросовестности подрядчиков и слабого контроля со стороны прошлых властей. Также нам необходимо нарастить очистку стоков. Это улучшит экосистему реки, - заявила Виктория Абрамченко.

По словам главы российских рыболовов Ильи Шестакова, необходимо увеличивать воспроизводство аквакультуры. И для этого в Хабаровском крае присутствует вся необходимая материально-техническая база. Также руководитель Федерального агентства по рыболовству заявил о необходимости подписания соглашения между Сахалинской областью и Хабаровским краем на вылов лососевых в Амуре для сохранения запасов биоресурсов. В противном случае Россия может на долгие годы потерять промысел лососевых в водах Амура.