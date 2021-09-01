День знаний в стиле хай-тек: в Хабаровске открылся Волочаевский лицей Фото: Илья ФЕДУЛОВ

Первого сентября, в День знаний, в Хабаровске открылся новый и современный Волочаевский лицей на 800 мест. Здание оборудовано по последнему слову техники.

В день открытия во дворе лицея состоялась торжественная линейка, которую посетили первые лица Хабаровска - врио губернатора края Михаил Дегтярев и мэр города Сергей Кравчук. Политики произнесли напутственную речь для школьников, учителей и родителей. Особое внимание уделили новоиспеченным первоклашкам, которым предстоит учиться в новейшей школе все 11 лет.

День знаний в стиле хай-тек: в Хабаровске открылся Волочаевский лицей Фото: Илья ФЕДУЛОВ

- Поздравляю всех с Днем знаний - школьников и учителей и родителей! Наконец-то новый учебный год начинается в очном формате. Самое главное, живое общение, между учителями и учениками сохранится. Этот лицей мы открыли благодаря нацпроекту «Образование». Сами родители выбрали название - «Волочаевский». Особенно я рад, что здесь открылось 11 первых классов, а это 382 первоклассника. Очень приятно наблюдать такую картину! В добрый путь, - отметил Михаил Дегтярев.

День знаний в стиле хай-тек: в Хабаровске открылся Волочаевский лицей Фото: Илья ФЕДУЛОВ

Новоиспеченный директор «Волочаевского лицея» Светлана Якушенко ранее 15 лет работала на такой же должности в школе №63.

- Быть директором такой замечательной школы и почетно и волнительно! Ответственность очень большая. Первое время нам нужно войти в режим функционирования, чтобы понять какие профили и направления выбрать. Само здание сдано в конце 2020 года, но открылись мы только сегодня - 1 сентября. Школа состроит из пяти корпусов. Корпус В предназначен для учеников младших классов (1-4 классы). Корпус А – для учеников 5-11 классов. Далее вспомогательные корпусы – спортивный комплекс, теннисный и тренажерные залы, пищеблок на 400 мест. Также есть медблок, очень хорошо оборудован. В школе есть и большой актовый зал на 400 мест. Для ребят, которые хотят углубленно изучать иностранные языки, у нас есть лингафонные кабинеты. Кроме того, в этом году мы набрали детей с естественно-научным профилем. Они будут готовиться к поступлению в медицинский и технические университеты. Это получилось благодаря тому, что у нас появились кабинеты химии и биологии с современным лабораторным оборудованием. Также оборудован прекрасный кабинет физики. Я думаю, всем здесь будет просторно и хорошо. Хочу отметить, что школьный стадион зимой будет переоборудован в хоккейную коробку. Я рада, что многие наши ученики выбирают для себя профессии, связанные со служением стране, - рассказала Светлана Якушенко.

День знаний в стиле хай-тек: в Хабаровске открылся Волочаевский лицей Фото: Илья ФЕДУЛОВ

Также на линейке выступил ансамбль барабанщиц, которые до этого побеждали на различных конкурсах. Это красочное представление отметила для себя Ксения Яфаркина – молодой специалист лицея. Она решила стать школьным учителем сразу после окончания педколледжа. Эта работа для Ксении первая и сразу ответственная, ведь девушке вверили руководство вторым классом.

День знаний в стиле хай-тек: в Хабаровске открылся Волочаевский лицей Фото: Илья ФЕДУЛОВ

- Сначала дети даже не поняли, что я их классный руководитель, слишком молодая. Но так, все нормально, время покажет. Сегодня у нас линейка и классный час, но необычный – мы будем фотографироваться и знакомиться. Школа мне нравится, здесь очень красиво. Меня поразил размах, такая она огромная и оборудована по последнему слову техники, все здесь есть. Школу с таким оснащением я вижу в первый раз. У меня было много практики, поэтому страха перед детьми у меня нет, – поделилась впечатлениями молодая учительница.

По своему облику школа напоминает лицей «Звездный», а также кампус новейшего университета. Например, есть небольшое сходство с ДВФУ. При входе вас встречает турникет с автоматическими воротами и цифровой панелью, а в просторном круглом холле есть сразу несколько лифтов. Позаботились здесь и о безопасности - в стены вмонтированы видеокамеры.

День знаний в стиле хай-тек: в Хабаровске открылся Волочаевский лицей Фото: Илья ФЕДУЛОВ

В каждом коридоре висят цифровые часы. Есть классы информатики с новыми компьютерами, каждая аудитория оборудована проекторами и досками, на которых нужно писать маркерами. Кабинеты по уроку «Технология» оборудованы новыми станками у мальчиков, и швейными машинками, плитами у девочек.

День знаний в стиле хай-тек: в Хабаровске открылся Волочаевский лицей Фото: Илья ФЕДУЛОВ

День знаний в стиле хай-тек: в Хабаровске открылся Волочаевский лицей Фото: Илья ФЕДУЛОВ

Также здесь есть детская игровая комната для ребят, посещающих продленку.

День знаний в стиле хай-тек: в Хабаровске открылся Волочаевский лицей Фото: Илья ФЕДУЛОВ

Создана и просторная, чистая столовая. Цены в ней радуют глаз. А пирожки и компот местного производства - вкусные.

День знаний в стиле хай-тек: в Хабаровске открылся Волочаевский лицей Фото: Илья ФЕДУЛОВ

Выгодно отличает лицей от других школ Хабаровского края и наличие умывальников разных размеров – для малышей и ребят постарше. Так же поступили и со спортивными залами – оборудовали небольшое помещение с невысокими потолками для младшеклассников.

День знаний в стиле хай-тек: в Хабаровске открылся Волочаевский лицей Фото: Илья ФЕДУЛОВ

На заднем дворе лицея расположена двухуровневая беговая дорожка с искусственным футбольным полем. Под современным стадионом установлены уличные тренажеры. На территории школы установлены лавочки и игровая площадка, проложены плиточные пешеходные дорожки.

День знаний в стиле хай-тек: в Хабаровске открылся Волочаевский лицей Фото: Илья ФЕДУЛОВ

Открытие этого лицея жители Волочаевского городка ждали очень долго. Раньше из-за отсутствия школы в микрорайоне, местным жителям приходилось возить своих детей на учебу за несколько километров от дома. Другие школы из-за этого были переполнены. Новый лицей должен частично решить проблему с загрузкой других общеобразовательных заведений города.