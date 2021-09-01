Павел Мишин: «Федерация керлинга России поддерживает хабаровских спортсменов»

Павел Мишин, тренер команды по керлингу Хабаровского края Фото: Сергей ПЯТКОВ

Первого сентября в Хабаровске завершились мировые соревнования по керлингу WCT Pacific Cup 2021. Сразиться за международное первенство в краевую столицу прибыли восемь команд, в том числе из Венгрии, Латвии, Польши и Казахстана. О впечатлениях от чемпионата, а также о многих нюансах самой игры рассказал тренер команды по керлингу Хабаровского края Павел Мишин.

- Федерации керлинга в России в этом году исполняется 30 лет, поэтому у нас это довольно молодой вид спорта, однако мы быстро растем. На нас уже не просто обращают внимание - с нами действительно считаются, - заявил тренер по керлингу. - На чемпионатах проходят настоящие баталии за победу. Мы создаем серьезную конкуренцию даже мировым лидерам.

Также Павел отметил, что в Хабаровске подрастает вполне конкурентоспособная команда по керлингу.

- У ребят очень хороший интерес к игре. Часто просят давать им больше теории и больше тренировок, - рассказал гость эфира. - Они прекрасно понимают суть игры, но хотят узнавать больше нюансов и мелочей.