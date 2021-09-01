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Общество1 сентября 2021 11:20

Павел Мишин: «Федерация керлинга России поддерживает хабаровских спортсменов»

Чемпионат мира по керлингу прошел в дальневосточной столице благодаря инициативе Российской федерации керлинга и правительства края
Матвей МОРОЗОВ
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Павел Мишин, тренер команды по керлингу Хабаровского края

Павел Мишин, тренер команды по керлингу Хабаровского края

Фото: Сергей ПЯТКОВ

Первого сентября в Хабаровске завершились мировые соревнования по керлингу WCT Pacific Cup 2021. Сразиться за международное первенство в краевую столицу прибыли восемь команд, в том числе из Венгрии, Латвии, Польши и Казахстана. О впечатлениях от чемпионата, а также о многих нюансах самой игры рассказал тренер команды по керлингу Хабаровского края Павел Мишин.

- Федерации керлинга в России в этом году исполняется 30 лет, поэтому у нас это довольно молодой вид спорта, однако мы быстро растем. На нас уже не просто обращают внимание - с нами действительно считаются, - заявил тренер по керлингу. - На чемпионатах проходят настоящие баталии за победу. Мы создаем серьезную конкуренцию даже мировым лидерам.

Также Павел отметил, что в Хабаровске подрастает вполне конкурентоспособная команда по керлингу.

- У ребят очень хороший интерес к игре. Часто просят давать им больше теории и больше тренировок, - рассказал гость эфира. - Они прекрасно понимают суть игры, но хотят узнавать больше нюансов и мелочей.

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Спорт - диалог. Павел Мишин, тренер команды по кёрлингу Хабаровского края
Спорт - диалог. Павел Мишин, тренер команды по кёрлингу Хабаровского края
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