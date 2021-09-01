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Общество1 сентября 2021 11:30

Галина Кононенко: «МРОТ и районный коэффициент уравняется для всей отраслей Хабаровского края»

Следующие встречи по вопросам выработки подходов к решению северных проблем пройдут в Ханты-Мансийске и Архангельске
Матвей МОРОЗОВ
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Галина Кононенко, председатель Хабаровского краевого объединения организации профсоюзов

Галина Кононенко, председатель Хабаровского краевого объединения организации профсоюзов

Фото: Сергей ПЯТКОВ

В Хабаровске прошло заседание по вопросам проблем северных территорий страны и задач по защите прав трудящихся и населения районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. Подробности о принятых решениях рассказала председатель Хабаровского краевого объединения организации профсоюзов Галина Кононенко.

- На сегодняшний день точно определено, что Дальний Восток - это стратегически важный рубеж страны. Данная территория является своеобразным защитным форпостом востока всей Российской Федерации, - заявила председатель краевого объединения профсоюзов. - Мы не можем допустить, чтобы люди, недовольные жизнью здесь, мигрировали на Запад. В таком случае для защиты восточных границ России никого не останется.

Гостья эфира отметила, что народным советом была сформирована программа развития Хабаровского края с целью продвижения идей защиты прав работников и жителей Дальнего Востока.

- Те гарантии, которые были прописаны на бумаге, будут поэтапно достигнуты полностью, - отметила Галина Анатольевна. - Столь масштабно проблемы северных территорий профсоюзы не рассматривали с 1992 года.

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Хабаровский эксперт. Галина Кононенко, председатель краевого объединения организации профсоюзов
Хабаровский эксперт. Галина Кононенко, председатель краевого объединения организации профсоюзов
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