Спасались от жары: мама рысь со своим малышом спряталась в скалах Большехехцирского заповедника Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"

Рекордную жару летом 2021 года в Хабаровском крае ощутили не только люди, но и жители лесного массива. Так, благодаря жаркой погоде ученым впервые за несколько лет удалось зафиксировать на камеры присутствие рысей в Большехехцирском заповеднике. Кошка с котенком спрятались в теньке, где как раз и была установлена фотоловушка.

Как уверяют специалисты ФГБУ «Заповедное Приамурье», рысь для этой заповедной территории не редкость. Однако численность кошки небольшая. Впрочем, на всей территории России рысей не так много. Сейчас в нашей стране насчитывается не больше 20 тысяч особей. Как в России, так и в мире ученые работают над восстановлением популяции рысей. Именно поэтому каждая встреча с невероятной красоты кошкой - это огромное событие.

- Дело еще и в том, что этот зверь ведет очень скрытный, главным образом сумеречный образ жизни и попадается на фотоловушки редко. В основном камеры ловят визит кошек в ночные или предрассветные часы. А тут зоркий глаз объектива зафиксировал рысь в разгаре дня. Притом не одну взрослую особь, а еще и котенка, - объяснили в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Приамурье».

Спасались от жары: мама рысь со своим малышом спряталась в скалах Большехехцирского заповедника Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"

Семья кошачьих решила спрятаться от испепеляющего солнца в одном из скальных гротов. Прохладные камни привлекают внимание разных обитателей заповедника. Последние несколько лет в этом гроте отдыхали гималайский медведь, барсук и лисица. А в этом году о прохладном местечке прознала и рысь.

По снимкам видно, что зверей буквально свалила с ног жара. Им пришлось провести в прохладном месте несколько часов, чтобы продолжить свой путь. За это время кошки успели понежиться на камнях, перевести дух, а котенок не упустил возможности поиграть.

- Мы не можем точно сказать, знала ли мама-рысь о существовании этого места или привела свое чадо туда случайно. Но мы не оставляем надежду, что кошки вернутся в укромное место и еще раз порадуют нас интересными снимками с фотоловушки, - добавили в ФГБУ «Заповедное Приамурье».

Как отметил герпетолог Комсомольского заповедника Вадим Бобровский, аномальная жара оказала влияние на всех живых существ Хабаровского края. Так, например, высокая температура стала причиной ускоренной метаморфозы амфибий, головастики массово превратились в сеголеток и попытались скрыться в воде. Также в жаркую пору все больше времени в воде стали проводить змеи, лоси и кабаны.