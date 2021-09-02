Создание нового аэропорта в Хабаровске эксперты назвали крайне важным и необходимым решением. Фото: Дмитрий Ольховский.

На площадке нового аэровокзала международных авиалиний состоялась торжественная церемония, которая дала официальный старт большой стройке. Заложили капсулу. Событие символическое, но от этого не менее значимое. Стройку открыл врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев, именитых гостей позвали немало. Среди них заместитель министра транспорта Российской Федерации Игорь Чалик, гендиректор объединенной дальневосточной авиакомпании «Аврора» Константин Сухоребрик, председатель совета директоров АО «Хабаровский аэропорт» Константин Басюк, также по видеосвязи из Владивостока с площадки Восточного экономического форума в мероприятии принял участие заместитель председателя - член правления ВЭБ. РФ Артем Довлатов.

- Этот проект очень важен для нашего региона. С его появлением будет более эффективно развиваться авиасообщение края с зарубежными странами! Обновление аэропортового комплекса в Хабаровске проходит в два этапа. Уже построено здание для обслуживания внутренних рейсов. На втором этапе будет построен пассажирский терминал международных линий. Он станет частью аэровокзального комплекса, который будет связан с первым. Предположительно, его пропускная способность составит 600 пассажиров в час и до 1 миллиона в год. Инвесторы оценивают этот проект в 4,8 миллиарда рублей. Мы привлекаем средства ведущих институтов развития страны - ВЭБ.РФ и ВЭБ.ДВ. Аэропорт - часть территории опережающего развития «Хабаровск». Ее резиденты получают льготные ставки по налогам на прибыль, имущество, землю и страховым взносам. Это также поможет воплотить такой масштабный проект на территории края. Чтобы старт этой стройке был дан, приложено много сил. И это придает уверенности, что проект будет успешно реализован, - подчеркнул Михаил Дегтярев.

Общий объем инвестиций в строительство нового терминала международных авиалиний (МВЛ) площадью 20,5 тысячи квадратных метров составит 4,8 миллиарда рублей. Здание будет интегрировано с действующим терминалом внутренних авиалиний. Попасть из одного в другой можно будет в стерильной и общей зонах аэровокзалов. Новый терминал оснастят двумя телетрапами, семью лифтами различного назначения, шестью эскалаторами, двумя уровнями автоматизированной обработки багажа и 11 стойками регистрации.

Кроме того, его обустроят современным пунктом пропуска государственной границы РФ. Особое внимание при проектировании уделено соблюдению условий доступной среды.

- Новый аэропорт в Хабаровске - это крайне важное и необходимое решение для нашего края. Мы географически идеально расположены в середине транспортного коридора между Азией и Америкой. Поэтому в советское время полеты из Америки в европейскую часть России выполнялись только через Хабаровск. Сейчас решили эту практику возобновить - и слава Богу. Сейчас, если мы разовьем нормально этот порт, у края появится возможность зарабатывать приличные деньги. Возникнет немало рабочих мест. Ну и развитие самого аэропорта. Он сможет принимать самолеты на заправку, служить перевалочной базой для грузов. То есть стать настоящим транспортным и логистическим хабом не просто регионального значения, а уровня этой части света. Владивосток на такое не способен - у него географическое положение не то, попросту тупиковое, - считает Валерий Шубакин, член регионального Народного совета, летчик.

По сути, аэропорт Хабаровск продолжает реализацию приоритетных инвестпроектов по развитию аэровокзальной инфраструктуры.

- Начиная строительство сегодня, когда еще действуют пандемийные ограничения на международное авиасообщение, мы действуем на перспективу, чтобы с возобновлением полетов хабаровчане, гости края могли путешествовать с максимальным комфортом и по самым современным стандартам через красивый и удобный терминал. И очень рассчитываем, что новый международный аэровокзал станет такой же точкой притяжения для Хабаровска и его жителей, как и аэропорт внутренних линий, - сказал Константин Басюк, председатель совета директоров АО «Хабаровский аэропорт».

Ввести новый пассажирский терминал аэропорта Хабаровск в эксплуатацию планируется в конце второго квартала 2023 года.