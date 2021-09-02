Елена Лемихова: «Через три-четыре года безнадзорных животных в Хабаровске станет меньше»

Елена Лемихова, директор ветеринарной клиники «Бонифаций», индивидуальный предприниматель, практикующий ветеринарный врач Фото: Сергей ПЯТКОВ

31 августа в России отмечали День ветеринара. Это трудная профессия, и доктор, который лечит зверей, конечно, не дождется слов признательности от своих молчаливых четвероногих пациентов. Но, без сомнения, они им благодарны. Как рассказала в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» директор ветеринарной клиники «Бонифаций», индивидуальный предприниматель, практикующий ветеринарный врач Елена Лемихова, у нее было три врача в семье, поэтому они и решили открыть свой бизнес. В итоге доросли до двух филиалов и коллектива в 20 человек. Пациентов у клиники много, традиционно в выходные дни посетителей больше.

- Чаще всего к нам приводят кошек и собак. Экзотических животных реже. Но в последнее время стали популярны грызуны: хомяки, кролики, шиншиллы. Также к нам привозят раненных собак. У нас также недавно находился на реабилитации в стационаре енот, которого сбила машина. Он жил в клетке. Потом волонтеры выпустили его за город, туда, где нашли, - рассказала гостья эфира.

Елена Сергеевна также рассказала, что специалисты клиники «Бонифаций» раньше практиковали выезды на дом. Но решили отказаться, потому что максимум, что можно сделать в таких условиях, это взять анализ. Зачастую пациенты описывают ситуацию не так, как есть на самом деле. В итоге оказывается, что на месте требуется срочная диагностика, рентген, УЗИ. Но на дому это сделать невозможно. Тот запас медикаментов, который берет с собой врач, недостаточен.

Также директор ветеринарной клиники «Бонифаций» напомнила, что накануне администрация города заключила с клиникой контракт на отлов безнадзорных животных.

- В контракт входит отлов, стерилизация, вакцинация, маркировка. Мы не забираем животных, а выпускаем там, где взяли. Все это фиксируется на видео. Изымают только тех, кто проявил агрессию. Таких животных у нас на ПМЖ 22. Есть также научное обоснование, что если забрать собак из их привычной среды обитания, то на их место придет другая стая. Учитывая, что люди выбрасывают животных на улицу, вопрос так не решится. Собакам нужно дать дожить свой век, но при этом после стерилизации они не будут давать потомство. Надеемся, что через три-четыре года молодых животных станет меньше, - считает Лемихова.