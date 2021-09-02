Горбуша за 130 рублей появилась на прилавках хабаровских магазинов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сентябрь в Хабаровске начался с хороших новостей – на прилавках крупной сети гипермаркетов «Самбери» появилась свежая горбуша. И хорошая новость не только в том, что рыба свежая, но и в цене на нее. За 1 килограмм рыбы просят лишь 134 рубля 99 копеек.

ДОЖДАЛИСЬ ДОСТУПНЫХ ЦЕН

Стоит понимать, что такие цены на горбушу на Дальнем Востоке – подарок. Например, в Хабаровске летняя горбуша в июле 2020 года стоила от 300 рублей за килограмм. В 2021-м и того хуже – 450-500 рублей за килограмм. Продавцы такую цену называли вполне приемлемой. Рыба ведь свежая. Но хабаровчан едва ли привлекло такое «выгодное» предложение и они принялись ждать снижения цены до доступного каждому кошельку уровня. И дождались! В первый день осени в сети гипермаркетов «Самбери» в Хабаровске в продажу поступила дешевая горбуша.

- Свежая горбуша есть по цене 134,99 рублей за килограмм. Мы получили 30 тонн рыбы. Но она не по программе. Это наша собственная поставка. Купить ее можно во всех гипермаркетах. Продаваться рыба будет по такой цене до тех пор, пока не иссякнут все запасы, - рассказала Ветта Вольгушева, руководитель отдел рекламы и PR сети гипермаркетов «Самбери».

Речь идет о краевом проекте «Доступная рыба». В регионе он существует с 2015 года. В рамках это программы для розничных предприятий определяется размер торговой надбавки на рыбу не более 20 % с учетом НДС, без учета транспортных расходов. По предварительной информации, в рамках проекта в этом году краевой минсельхоз установит цену на минтай в районе 60 рублей за килограмм, на горбушу – не более 150 рублей.

НИКАКИХ СКИДОК, ТОЛЬКО ХАРДКОР

В свою очередь продажа горбуши началась и с различных платформ в интернете. Там цена за 1 килограмм начинается со 160 рублей. В объявлении с самой низкой ценой говорится, что документы на рыбу есть. Есть партия и подороже – за 170 рублей. Можно даже заказать доставку по городу, но стоить это будет 200 рублей. Бесплатно доставят лишь партию ценой от 50 тысяч рублей. Здесь документы также имеются, что, по идее, должно гарантировать качество продукции.

Горбуша за 130 рублей появилась на прилавках хабаровских магазинов. Фото: farpost.ru.

А вот продавец охотской горбуши цену поднял больше своих коллег – до 190 рублей. При этом если покупать поштучно, то цена за килограмм будет равна 250 рублям. Объясняет он это просто: «Охотоморское стадо значительно отличается от Камчатского, рыбы крупные и мясо лучше».

Кроме того, в этом году рыбаки успели подготовить свежую партию икры горбуши. Объявлениями уже пестрят популярные сайты по покупке и продаже товаров. Начинаются цены за килограмм красной икры с 3200 рублей. Многие продавцы продают свой товар оптом от 12 килограммов. А вот в розницу покупать совсем невыгодно. Икру продают лишь от 5 килограммов, при этом цена в таком случае выше – 3800 рублей.