Солнце или дождь: синоптики рассказали, какими будут первые выходные сентября в Хабаровске Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Сентябрь начался для хабаровчан прекрасно - теплые дни ни разу не были омрачены дождем или сильным ветром. Такими же, по прогнозам синоптиков, будут предстоящие выходные.

- Первые выходные сентября будут такими же теплыми, как и вся прошедшая неделя. Днем в среднем ожидается температура до +23 градусов и без осадков. Будет тепло. У нас пока сохраняются летние процессы, мы идем выше нормы на 1-2 градус, - рассказала «КП» - Хабаровск» Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды ФГБУ «Дальневосточное УГМС».

Днем в субботу и воскресенье в Хабаровске воздух может прогреться до +26 градусов. Ветер прогнозируется восточного и юго-восточного направлений умеренной интенсивности - от 5 до 10 метров в секунду. Так как уик-энд будет теплым, можно смело планировать выезд на природу или отдых на открытом воздухе.

- Следующая неделя начнется при такой же погоде. Но мы все же ожидаем осадки во второй половине недели, - добавила Галина Брынцева.

Синоптик рассказала, что есть высокая вероятность выпадения осадков 8-9 сентября. Дожди могут пройти в Хабаровске и на некоторых территориях края. В целом первая декада сентября будет теплой и пройдет без сильных осадков.

- Хорошая погода, вероятно, продержится до середины месяца. А дальше мы будем подходить ближе к климатической норме. То есть, не исключено, что в конце сентября в Хабаровске начнутся дожди. Все-таки третья декада месяца будет уже более прохладная, осенняя, - отметила Галина Брынцева.

По словам синоптика, в конце сентября ночные температуры могут приблизиться к нулю, а днем температура будет держаться в пределах 15 градусов тепла. Но предварительный прогноз гласит, что сентябрь в Хабаровском крае ожидается сухим и теплым.