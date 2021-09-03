Анастасия Пьянкова: «Леса вместо кладбищ появятся в Хабаровске»

Анастасия Пьянкова, генеральный директор ООО «Экструдированные корма» Фото: Сергей ПЯТКОВ

В России всего четыре зарегистрированных колумбария для домашних животных : в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Хабаровске. В краевом центре при производстве используют только чистые биологические отходы. Как сообщила генеральный директор ООО «Экструдированные корма» Анастасия Пьянкова, предприятие предоставляет полный комплекс ритуальных услуг. Начинается он от эвтаназии, если животное безнадежно больное и мучается, затем специалисты забирают тело, кремируют, а захоронение возможно в колумбарной ячейке или на земельном участке. Есть также комфортабельный зал прощания с питомцем.

- Мы являемся резидентами ТОСЭР, государство выдало нам два гектара. И на этой территории мы реализуем проекты, один из которых цивилизованный современный способ прощания с питомцами. Согласно законодательству России, по ветеринарно-санитарным правилам домашние животные относятся к биологическим отходам. Их необходимо уничтожать только путем сжигания. Захоронение в землю запрещено, все это наказуемо штрафом. Более того, животное может быть инфицировано, а после захоронения инфекция может попасть в грунтовые воды, которыми будут поливать сельхозземли, - рассказала гостья эфира.

Анастасия также сообщила, что колумбарий открылся в краевом центре в прошлом году. С каждым годом статистика показывает, что обращений от жителей все больше и больше. Зимой люди чаще оставляют заявки. Это связано с тем, что они продолжают закапывать животных в землю. А в это время года выкопать тело довольно сложно. В среднем у предприятия до пяти обращений в сутки, а зимой достигает 20.

- У нас люди приобретают медальоны для праха, которые можно носить на шее, заказывают гравировки на урны, также мы их отправляем в другие страны. Что касается цен, то кремация у нас стоит 1500 рублей, но все зависит от веса животного. Человеческие ритуалы переходят и на собак. Люди приходят через девять и сорок дней, ставят свечи.

Пьянкова также сообщила, что за годы работы были разные животные: енот, лошадь, кролики, шиншиллы. Также был беговой таракан, но организация была вынуждена отказать владельцу, потому как не знали, как это технически осуществить.

- У нас также готовится проект, с которым мы собираемся обратиться в администрацию Хабаровска, чтобы получить землю. Он называется «Леса вместо кладбища». Суть проекта заключается в создании биоурны, которая предназначена для выращивания красивого, долговечного дерева памяти с кремированными останками человека или животного. Продолжение жизни в новом качестве. Когда мы проводили опрос, я была удивлена, что люди отреагировали положительно. У многих есть страхи, кто-то не хочет, чтобы его могила была заброшена, и что дети уедут, для кого-то все упирается в деньги. В мире всего два таких продукта: испанские «Биос» и американские «Ливенкорн». И мы пишем франшизу, чтобы данную технологию запустить в России. Но в Европе ее уже давно используют, - говорит Анастасия.