С простудой - домой: хабаровским школьникам нужно промывать нос и мыть руки

Родители должны правильно подойди к организации режима дня школьника Фото: Сергей ПЯТКОВ

В повседневной жизни школьника важно соблюдать режим дня. Но летние каникулы немного внесли свои коррективы. Как помочь ребенку снова войти в режим, и могут ли лишние нагрузки в виде творческих кружков отразиться на здоровье детей? Об этом и не только говорили в прямом эфире радио «Комсомольская правда» с главным врачом КГБУЗ «Детская городская клиническая больница №9» Ольгой Путилиной, главным врачом КГБУЗ «Городская поликлиника №7» Еленой Гандуровой и заведующей педиатрическим детским отделением «Городской поликлиники №7» Раисой Яковлевой.

- Чем младше ребенок, тем больше стресс от резких перемен в жизни. Ранние подъемы, умственная и эмоциональная нагрузка. Чтобы для родителей ребенка этот переход был безболезненным, где-то за месяц до начала занятий необходимо привести в ритм сон. Дети должны ложиться спать в девять часов вечера. Если они посещают какие-либо кружки или планируют начать, то нужно распределять время так, чтобы чада могли отдыхать, - рассказала Ольга Васильевна. - Когда родители собирают рюкзак, школьнику нужно походить по комнате минут пять. Сумка не должна наклонять его вперед, ребенок должен идти прямо. Это будет правильная физиологическая нагрузка.

Ольга Путилина, главный врач КГБУЗ «Детская городская клиническая больница №9» Фото: Сергей ПЯТКОВ

- Нужно будить ребенка за 10-15 минут до того, как ему необходимо встать с кровати. Конечно, завтрак не должен быть тяжелым. У нас отлично организовано питание в образовательных учреждениях. В школу лучше идти пешком, чтобы подышать свежим воздухом. Родителям нужно также проверять рюкзаки детей, не должно быть тяжести за спиной. Конечно, после школы учащимся следует давать отдыхать. И самое важное - следует ограничить общение с телефонами и гаджетами, - считает Елена Гандурова.

Елена Гандурова, главный врач КГБУЗ «Городская поликлиника №7» Фото: Сергей ПЯТКОВ

Дети все лето получали витамины, ели фрукты и овощи. Поэтому учащиеся подошли к 1 сентября с хорошим иммунитетом.

- Мы можем назначать препараты с профилактической целью, только когда наступает эпидемиологическая ситуация. Например, грипп. Но лекарства вправе выписать только врач, - сообщила Раиса Яковлева.

Раиса Яковлева, заведующая педиатрическим детским отделением «Городской поликлиники №7» Фото: Сергей ПЯТКОВ

- Особое значение сейчас приобретает коронавирусная инфекция, у детей она протекает в нетяжелой вирусной форме. Пока осложнений не наблюдается, - сообщила Ольга Путилина. - Мы обратили внимание, что при закрытии в прошлом году образовательных учреждений у нас снизилась посещаемость по другой патологии. Потому что не было контактов. Родители должны научить ребенка промывать нос, мыть руки, носить с собой салфетки.

Не нужно водить детей в школу с симптомами простуды. Родители привыкли, что ребенок болеет - значит, виноват кто-то. Но все исходит из семьи, - говорит Елена Геннадьевна.