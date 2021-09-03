7 главных пунктов программы кандидата в депутаты ГосДумы Ивана Пиляева

Иван Пиляев - №7 в избирательном бюллетене

Госдолг и бюджет

Для Хабаровского края одной из самых важных проблем является накопившийся госдолг. В экономике всё, как и в семейном бюджете. Вы никогда не сможете улучшить свою жизнь, если у вас большой объём долга. Вас задушат выплатами и процентами. То же самое и с бюджетом края. У нас должен быть бюджет, направленный на развитие, но это возможно только после полного погашения долгов. Сейчас у нас все силы уходят на поддержание социальной сферы. Развитие почти не идёт. Изменим ситуацию, погасим долг, увеличим доходную часть бюджета – вырастет всё: и социальный уровень, и доходы граждан.

Иван Пиляев лично обращался по вопросу госдолга к министру финансов РФ Антону Силуанову. Депутаты фракции ЛДПР ведут в этом направлении усиленную работу. Поддержку однопартийцам высказал и врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Бесплатная коммуналка

Второй год мы живем в условиях пандемии, и это не только удар по здоровью, но и по кошелькам людей. Люди жалуются на огромные суммы в квитанциях за коммуналку. Представьте, какие это суммы на «северах» Хабаровского края, где за горячую воду и отопление приходится платить по 7 месяцев в году? Иван Пиляев подготовил изменения в закон об отмене оплаты коммуналки тем, кто сегодня попал в трудную жизненную ситуацию по различным причинам. Почему наше правительство может прощать внешние долги другим странам, а людям своей страны нет?

Северные льготы

Необходимо сформировать четко структурированные, строго целевые финансовые вливания и новые программы поддержки абсолютно всех слоев населения региона. В их числе - пакет новых северных льгот, индексация пенсий, повышение детских пособий и выплат по рождению ребенка, увеличение выплат ветеранам, труженикам тыла и детям войны. Дальний Восток – это треть территории страны, и всего пять процентов от всего ее населения. Дальневосточники выполняют особенную государственную задачу, мужественно эту территорию осваивают и удерживают самим фактом своего проживания. Нужна государству эта земля? Тогда надо помочь людям здесь не просто выживать, а жить достойно. Тем более что люди эту помощь заслужили.

Иван Пиляев на законодательном уровне инициировал возвращение дальневосточной надбавки к пенсиям жителей южных районов Хабаровского края и принятие Федерального закона о новых северных льготах.

Комфортные села

Селяне готовы держать территории своим присутствием, если им помочь развить фермерство и обеспечить инфраструктуру. Всем важны комфортные условия, развитая инфраструктура и современные торговые центры, кафе, кинотеатры. Наши фермеры готовы работать на земле, но им нужна поддержка. Только она поможет им задержаться на родной земле, производить качественную продукцию, насыщать рынок своими, а не китайскими овощами. Необходимо больше субсидировать сельскохозяйственные кооперативы и возмещать им затраты на создание и развитие производства. Обязательно в полной мере поддерживать в случае ЧС – паводков, наводнений, лесных пожаров. Тогда на прилавках будет местная продукция. И фермеры будут хорошо зарабатывать! Решится вопрос и доходности, и продовольственной безопасности.

Пенсионный возраст

Позиция партии – добиваться снижения пенсионного возраста. Действующие нормы не имеют социальных и экономических оснований. Партия ЛДПР планомерно и системно решает этот вопрос.

Реке Амур – особый статус

В Хабаровском крае посетить тот или иной населенный пункт бывает сложно, а порой невозможно. Необходимо возродить масштабные перевозки пассажиров по Амуру, а для этого должен быть создан государственный пассажирский оператор.

Также надо признать, что сегодня у людей, живущих на берегу одной из самых больших и красивых рек в стране, нет возможности комфортно отдыхать на её побережье. Даже в краевой столице нет ни одного современного, хорошо оборудованного пляжа, где можно было бы отдыхать летом.