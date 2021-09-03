Михаил Дегтярев презентовал павильон Хабаровского края на ВЭФ

Первую экскурсию по павильону совершил врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев. Фото: Константин Терехов.

Восточный экономический форум стартовал во Владивостоке. К этому событию готовились целый год. Хабаровский край свой павильон смонтировал в виде некоего здания с ячеистой как у пчелиных сот структурой. На самом деле это неспроста. По замыслу создателей, соты - это и природа, и пчелиное трудолюбие. Последнего больше, чем первого. Это логично, потому что природу мы только используем, гордимся же произведением рук человеческих. И, попадая внутрь, посетитель сталкивается с тем и другим. Первую экскурсию совершил врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.

- Приветствуем вас в павильоне Хабаровского края, региона, который по площади занимает третью строчку в России. В котором живет 1 миллион 320 тысяч очень крепких духом и любящих свой край людей. На стенде вы можете ознакомиться с древними культурами, которые зафиксированы археологами в крае. Далее - экспозиция освоений Дальнего Востока уже русскими переселенцами в середине 17 века. Иван Москвитин появился на берегу Охотского моря в 1639 году. Потом казак Поярков, и потом после Нерчинского договора -150 лет тишины. И только в 1858 году графом Муравьевым был подписан Айгунский договор. Он присоединил огромные территории Дальнего Востока к Российской империи.

Далее. Советская эпоха наложила на регион свой отпечаток. Очень долго шла гражданская война - дольше, чем на других территориях. Установилась советская власть, началось бурное развитие промышленности, что привело к тому, что мы сегодня имеем. Хабаровский край развит индустриально, но это наследие, которое серьезно укреплено уже Россией в 21 веке. На предприятиях Комсомольска выпускаются самолеты четвертого и пятого поколений, современные корветы, малые ракетные корабли, гражданские суда. Социальные программы Хабаровского края представлены на стенде нашими новеллами. Мы впервые начали делать социальные выплаты нашим, как мы их называем, «молодоженам» - за супружеское долголетие. Никогда еще тех, кто прожил в супружестве 50 и более лет, не отмечали. Кроме того, мы запустили новую стипендию - лучшим выпускникам школ: тем, кто набирает 95 и более баллов по ЕГЭ, Хабаровский край выплачивает 50 тысяч рублей, - рассказывает Михаил Дегтярев первым гостям павильона.

Врио губернатора вел себя как профессиональный чичероне. Посетители отметили у него отсутствие унылого речитатива - профессионального недостатка большинства гидов. И это неслучайно - Михаил Владимирович таковым не является. Просто он рассказывает то, что за год с небольшим успел изучить досконально, с чем сжился, а многое он сам и запустил. Исторические и современные факты он легко на зубок пересыпает цифрами и, бывает, шутит.

Руководитель региона, презентуя павильон Хабаровского края, остановился на тех направлениях многогранной жизни региона, которые определяют векторы его развития. Стенд «Инвестиционный климат» он назвал одним из главных.

- Он устроен так: каждый посетитель имеет право выбрать специальную матрицу и разместить ее на нужную картинку. Появляется исчерпывающая информация о проекте. Показываю. Берем… Размещаем. Что тут у нас? Ниманская ГЭС. Вы видите - здесь сведения об электростанции, которая номинирована нашим регионом на электрификацию БАМа. Владимир Владимирович Путин уже поручил Правительству России подготовить предложения по строительству этого крайне важного для энергетики края объекта, - повествует и показывает врио губернатора.

Не были обойдены вниманием и производство суперджетов, и Тугурская приливная электростанция, и Большой Уссурийский остров с его зоной беспошлинной торговли.

Надо сказать, что хай-тек обстановка внутри павильона Хабаровского края впечатляет. Техногенный стиль был выбран неслучайно. Каждый регион на ВЭФ как бы выпячивает свои сильные стороны, по которым он узнаваем. Это могут быть вулканы, олени или теплые пляжи. У нас вулканов нет - и слава богу, зато есть индустриальная инфраструктура, и этой инфраструктуре есть куда развиваться. Возможно, это главная мысль, которую хотел донести до посетителей павильона врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.