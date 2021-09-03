Ожидаемые гости: Денис Мантуров и Виталий Мутко посетили павильон Хабаровского края на «Улице Дальнего Востока»

Павильон Хабаровского края на «Улице Дальнего Востока» продолжает принимать гостей VI Восточного экономического форума. Фото: Правительство Хабаровского края

Павильон Хабаровского края на «Улице Дальнего Востока» продолжает принимать гостей VI Восточного экономического форума. Сегодня, 3 сентября, региональные инновационные разработки представляли первый зампред правительства края Мария Авилова и министр экономического развития края Виктор Калашников.

В павильон пожаловали два гостя - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и генеральный директор «ДОМ.РФ» Виталий Мутко.

Первому презентовали экспортный потенциал ведущих машиностроителей края КнААЗ и АСЗ. Министр промышленности особенно впечатлился, однако не только ими, но и проектом «Дом дальневосточника».

- Вот, посмотрите, это проект индивидуального деревянного жилищного строительства. Мы ставим ключевую задачу на создание массового производства таких домов и переориентацию переработчиков древесины именно на этот проект. «Дом дальневосточника» уже вызвал большой интерес. Например, японцы очень желают инвестировать. Как видите, дома эти - со всеми удобствами, безопасные во всех отношениях, - рассказала и показала стенд проекта Марина Авилова министру. Тот только головой покачал - шикарно.

С Виталием Мутко представители края обсудили дальнейшую совместную работу по линии АО «ДОМ.РФ». Главная задача, естественно, - привлечь в регион побольше компаний-застройщиков. Нужно решать основную проблему - высокую цену на квадратный метр, а это можно сделать только в условиях конкуренции среди домостроителей. Регион заинтересован в развитии механизмов строительства многоквартирных домов через проектное финансирование, ипотечного кредитования, а также в развитии рынка арендного жилья.

Делегация края приступила к работе на площадках VI Восточного экономического форума, не дожидаясь старта официальной программы. Накануне обсуждались перспективы сотрудничества региона с Федеративной Республикой Германия, а также направления взаимодействия с вице-президентом АО «Российский экспортный центр».