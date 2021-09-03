Хабаровск
ФотоВидеоCovid-19 в ХабаровскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
ФотоВидеоCovid-19 в ХабаровскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Хабаровск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Экономика3 сентября 2021 11:04

Ожидаемые гости: Денис Мантуров и Виталий Мутко посетили павильон Хабаровского края на «Улице Дальнего Востока»

Гостям ВЭФ представили перспективные проекты и инновационные разработки региона
Максим МОЛОТОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Павильон Хабаровского края на «Улице Дальнего Востока» продолжает принимать гостей VI Восточного экономического форума.

Павильон Хабаровского края на «Улице Дальнего Востока» продолжает принимать гостей VI Восточного экономического форума.

Фото: Правительство Хабаровского края

Павильон Хабаровского края на «Улице Дальнего Востока» продолжает принимать гостей VI Восточного экономического форума. Сегодня, 3 сентября, региональные инновационные разработки представляли первый зампред правительства края Мария Авилова и министр экономического развития края Виктор Калашников.

В павильон пожаловали два гостя - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и генеральный директор «ДОМ.РФ» Виталий Мутко.

Первому презентовали экспортный потенциал ведущих машиностроителей края КнААЗ и АСЗ. Министр промышленности особенно впечатлился, однако не только ими, но и проектом «Дом дальневосточника».

- Вот, посмотрите, это проект индивидуального деревянного жилищного строительства. Мы ставим ключевую задачу на создание массового производства таких домов и переориентацию переработчиков древесины именно на этот проект. «Дом дальневосточника» уже вызвал большой интерес. Например, японцы очень желают инвестировать. Как видите, дома эти - со всеми удобствами, безопасные во всех отношениях, - рассказала и показала стенд проекта Марина Авилова министру. Тот только головой покачал - шикарно.

С Виталием Мутко представители края обсудили дальнейшую совместную работу по линии АО «ДОМ.РФ». Главная задача, естественно, - привлечь в регион побольше компаний-застройщиков. Нужно решать основную проблему - высокую цену на квадратный метр, а это можно сделать только в условиях конкуренции среди домостроителей. Регион заинтересован в развитии механизмов строительства многоквартирных домов через проектное финансирование, ипотечного кредитования, а также в развитии рынка арендного жилья.

Делегация края приступила к работе на площадках VI Восточного экономического форума, не дожидаясь старта официальной программы. Накануне обсуждались перспективы сотрудничества региона с Федеративной Республикой Германия, а также направления взаимодействия с вице-президентом АО «Российский экспортный центр».

Экономика: Бизнес