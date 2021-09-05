Кино открыли, кальян запретили: антиковидные ограничения смягчили в Хабаровском крае

Смягчение требований касается наполняемости залов Фото: Артем КИЛЬКИН

В Хабаровском крае ослабили несколько ковидных ограничений. Смягчение требований касается наполняемости залов. Соответствующее постановление подписано 3 сентября. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

В развлекательных, религиозных, публичных, рекламных и других мероприятиях очно могут участвовать не больше десяти человек. Кинотеатрам, филармониям, фитнес-центрам, театрам и домам культуры разрешено работать, но заполняемость должна быть не больше 75 процентов от единой пропускной способности.

В спортивных событиях разного уровня могут участвовать до 100 человек. Исключение - проведение профессиональных соревнований по футболу и хоккею. Они могут проходить с заполняемостью трибун на 75 процентов от единой пропускной способности.

- Во всех общественных сохраняется требование о ношениях масок и соблюдении социальной дистанции в 1,5 метра. Вводится запрет на деятельность кальянных и курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных аналогичных заведениях, - сообщили в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Беременные женщины и сотрудники старше 65 лет остаются на «удаленке». Исключение - руководители и сотрудники, без которых встанет работа.