Заключенные устроили бунт в колонии строго режима в Хабаровском крае: есть погибшие и пострадавшие

Осужденные взбунтовались в ИК-14, где отбывают наказание за серьезные преступления Фото: Мария ЛЕНЦ

В исправительной колонии строгого режима в Амурске в ночь на 5 сентября вспыхнул бунт. По предварительным данным, к ЧП привел конфликт между двумя кастами осужденных. Бунт, по непроверенной информации, подавляют силовики.

Осужденные взбунтовались в ИК-14, где отбывают наказание за такие серьезные преступления, как убийство, грабеж, вымогательство и так далее. По предварительным данным, ситуация вышла из под контроля из-за конфликта заключенных, которые попали в колонию якобы случайно и планируют после возвращения на волю вернуться к нормальной жизни (их называют «мужики») и тех, кто живет по «воровским» законам («черные»).

- Вроде как в ходе конфликта был убит «положенец» (человек высокого положения в криминальной иерархии - прим. ред.). Но это пока только слухи, которые ходят между сотрудниками, - сообщил «КП» источник в пенитенциарной системе региона.

Во время бунта погибли два осужденных, четверо получили травмы разной степени тяжести. Один пострадавший госпитализирован. В колонию введен спецназ.

- Проводится проверка исполнения должностными лицами ИК-14 уголовно-исполнительного законодательства. По ее результатам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщила Анна Исаева, официальный представитель прокуратуры Хабаровского края.

СК возбудил уголовное дело по статьям «Убийство, совершенное группой лиц» и «Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества». Ведомство оценит действия руководства колонии и выяснит, принимались ли меры к предотвращению конфликта между осужденными.

- Учреждение работает в штатном режиме. На место происшествия для выяснения обстоятельств произошедшего и проведения проверки прибыло руководство УФСИН России по Хабаровскому краю, сотрудники следственного комитета и прокуратуры. Также для проведения проверки в регион направлена группа сотрудников центрального аппарата ФСИН России, - прокомментировал «КП» официальный представитель регионального ФСИН.