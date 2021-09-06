Второй фестиваль театров Дальнего Востока возвращается в Хабаровск. Фото: Официальный аккаунт фестиваля в соцсетях.

С 2019 года на Дальнем Востоке театральный сезон начинается не с премьерных постановок в каждом отдельном учреждении, а с фестиваля театров Дальнего Востока. Из-за пандемии коронавируса в 2021 году он пройдет лишь второй раз.

ДА БУДЕТ ТЕАТР

Без сомнения, этого события ждали многие театралы. Участниками грандиозного фестиваля в 2021 году станут труппы из 11 дальневосточных городов и МХТ имени А. П. Чехова.

- В сентябре, сразу после фестиваля «Амурская осень», нас ждет второй по счету фестиваль театров Дальнего Востока. К нам приедут профессиональные коллективы из Владивостока, Улан-Удэ и многих других городов, - рассказал Константин Зайнулин, директор Хабаровского краевого музыкального театра.

Свои уникальные постановки представят артисты из Магадана, Уссурийска, Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Якутска, Владивостока, Петропавловска-Камчатского, Нюрбы, Мирного, Улан-Удэ, Южно-Сахалинска и Москвы. Площадками для выступлений станут Хабаровский краевой театр юного зрителя, Хабаровский краевой музыкальный театр, Хабаровский краевой театр драмы, а также камерный театр «Триада».

Второй фестиваль театров Дальнего Востока возвращается в Хабаровск. Фото: Официальный аккаунт фестиваля в соцсетях.

РАСПИСАНИЕ

Открытие фестиваля пройдет в Хабаровском краевом театре драмы 17 сентября (пятница) в 17:00. В это же время начнутся показы спектаклей. На первый день запланировано сразу две постановки:

- «Семья Иванова» (16+), Магаданский государственный музыкальный и драматический театр, начало в 17:00 в Театре юного зрителя (гараж), 2 часа 50 минут (с антрактом);

- «Опасные связи» (18+), Театр драмы Уссурийского городского округа имени В. Ф. Комиссаржевской, начало в 17:00 в Хабаровском краевом театре драмы, 1 час (без антракта).

Уже на следующий день, 18 сентября (суббота) зрители смогут увидеть три спектакля:

- повтор «Семья Иванова» (16+), Магаданский государственный музыкальный и драматический театр, начало в 17:00 в Театре юного зрителя (гараж), 2 часа 50 минут (с антрактом);

- «Вафельное сердце» (12+), Хабаровский краевой театр юного зрителя, начало в 19:00 в Театре юного зрителя, 2 часа 10 минут (без антракта);

- «Тартюф» (16+), Комсомольский-на-Амуре драматический театр, начало в 19:00 в Хабаровском краевом театре драмы, 2 часа 25 минут (с антрактом).

В воскресенье, 19 сентября, посмотреть можно будет четыре постановки:

- «Алеф. Начало» (9+), Инклюзивный театр «Алгыс» (Якутск), начало в 14:00 в камерном театре «Триада», 45 минут (без антракта);

- «Горка» (16+), Приморский краевой драматический театр молодежи (Владивосток), начало в 17:00 в Хабаровском краевом театре драмы, 1 час 30 минут (без антракта);

- повтор «Семья Иванова» (16+), Магаданский государственный музыкальный и драматический театр, начало в 19:00 в Театре юного зрителя (гараж), 2 часа 50 минут (с антрактом);

- повтор «Вафельное сердце» (12+), Хабаровский краевой театр юного зрителя, начало в 20:00 в Театре юного зрителя, 2 часа 10 минут (без антракта).

Второй фестиваль театров Дальнего Востока возвращается в Хабаровск. Фото: Официальный аккаунт фестиваля в соцсетях.

В понедельник, 20 сентября, зрителям представят лишь две постановки:

- «Три сестры» (12+), Театр юного зрителя (Якутск), начало в 17:00 в камерном театре «Триада», 1 час 20 минут (без антракта);

- «Антарктида» (16+), Камчатский театр драмы и комедии, начало в 19:00 в Хабаровском краевом театре драмы, 1 час 20 минут (без антракта).

Еще два спектакля покажут во вторник, 21 сентября:

- «Палата №6» (12+), Передвижной драматический театр Республики Саха (Якутия) (Нюрба), начало в 17:00 в Театре юного зрителя (малая сцена), 1 час 50 минут (без антракта);

- «Камень» (16+), Мирнинский театр (Мирный), начало в 19:30 в Хабаровском краевом театре драмы, 1 час 35 минут (без антракта).

В среду, 22 сентября, программа будет насыщеннее:

- «По поводу мокрого снега» (16+), Белый театр (Хабаровск), начало в 16:00 в Театре юного зрителя (репетиционный зал), 2 часа 10 минут (с антрактом);

- «Верблюжонок» (12+), Бурятский академический театр драмы имени Хоца Намсараева (Улан-Удэ), начало в 19:00 в Хабаровском краевом театре драмы, 1 час 10 минут (без антракта);

- «Экстремалы» (18+), Сахалинский Международный театральный центр имени А. П. Чехова, начало в 19:00 в Театре юного зрителя (малая сцена), 2 часа (без антракта).

Еще две постановки покажут 23 сентября, в четверг:

- повтор «Экстремалы» (18+), Сахалинский Международный театральный центр имени А. П. Чехова, начало в 16:00 в Театре юного зрителя (малая сцена), 2 часа (без антракта);

- «Собачье сердце» (16+), Приморский краевой академический драматический театр имени Максима Горького, начало в 19:00 в Хабаровском краевом музыкальном театре, 2 часа 10 минут (с антрактом).

В пятницу, 24 сентября, хабаровские зрители увидят спектакль «Наводнение» (16+) в исполнении артистов Государственного русского драматического театра имени Н. А. Бестужева (Улан-Удэ). Показ начнется в 19:00 и пройдет в Хабаровском краевом музыкальном театре. Всего спектакль продлится 2 часа 10 минут (с антрактом). В субботу для участников фестиваля будет организован выходной.

А уже в воскресенье, 26 сентября, на сцену Хабаровского краевого музыкального театра выйдут артисты МХТ имени А. П. Чехова. Артисты покажут спектакль «Сережа» (16+) по роману Льва Толстого «Анна Каренина». Начало запланировано на 17:00. Спектакль продлится 2 часа 45 минут (с антрактом).

Фестиваль закроют 27 сентября в 19:00 в Хабаровском краевом музыкальном театре повторным показом спектакля «Сережа». Билеты на все постановки уже в продаже в кассах театров Хабаровска и на официальном сайте фестиваля dvfest.ru.