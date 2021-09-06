«Выигрыш грин-карты - был путь к моему супругу»: хабаровчанка уехала в США за мечтой и вышла замуж за американца

Алена и Стив познакомились на сайте знакомств Фото: Из личного архива героя публикации

В Хабаровске больше 20 лет назад маленькая девочка Алена училась в английской школе, слушала рассказы о США своего дяди и мечтала о переезде в далекую Америку. Дорога за океан оказалась долгой, а жизнь после переезда была наполнена вызовами. За пройденные испытания жизнь щедро отблагодарила хабаровчанку, послав прекрасного принца Стива Герцега.

МЕЧТА СБЫЛАСЬ

Свою жизнь Алена решила связать с иностранными языками. Девушка выучила английский, японский и смогла найти хорошую работу в крупной компании в Стране восходящего солнца. Забросив мысли о переезде в США, в 22 года хабаровчанка уехала в Японию. Но через семь лет мечта вновь заняла мысли девушки, и Алена решила попытать счастье в лотерее грин-кард.

Алена со Стивом сдружились, разговаривали обо всем подряд, в том числе и на глобальные темы Фото: Из личного архива героя публикации

В 2013 году хабаровчанке улыбнулась удача - она выиграла в лотерею. Несмотря на такой подарок судьбы, Алена долго сомневалась и подала документы на иммиграционную визу только спустя год. Пройдя нелегкую процедуру оформления, девушка уехала одна в Америку в конце 2014 года.

Остановилась хабаровчанка в тусовочном Майями, где прожила три месяца у знакомой. Работы для Алены там не нашлось, поэтому девушка подала резюме в крупную компанию в Далласе (штат Техас), которая работает с японскими поставщиками. Хабаровчанку приняли, нужно было переезжать.

С Далласом у Алены не сложилось с первого взгляда. Город не понравился девушке из-за своего устройства, контингента и тяжелого климата. Летом температура достигала +50 градусов, на улицу было выйти невозможно, а зимой лил жуткий ливень, переходящий в град, иногда на город находили торнадо. Случались и неприятности в виде преследований первого арендодателя, стычек с местными ребятами из гетто и клопов в квартире.

Свою жизнь Алена решила связать с иностранными языками Фото: Из личного архива героя публикации

САЙТЫ ЗНАКОМСТВ

Большинство русскоговорящих иммигрантов в Америке стараются завести друзей из стран СНГ, чтобы хоть как-то сохранить связь с родиной, скучая по задушевным разговорам с людьми из той же культуры. Путь держат в интернет, находя «своих» через сайты знакомств или другие социальные сети. Вот и Алена зарегистрировалась на сайте знакомств в поисках друзей и, возможно, спутника жизни.

Обустроившись в Далласе, привыкнув к новой работе и наладив быт, девушка отправилась в командировку в Японию, после которой она приехала в Хабаровск навестить родителей. Алена сидела дома на уютном диване, купаясь в маминой заботе, и думала том, как ей не хочется возвращаться в Даллас. И тут на сайте знакомств хабаровчанке пришло сообщение от иностранца, хотя в профиле девушки значилось: «Знакомлюсь только с русскоязычными».

Девушка подала резюме в крупную компанию в Далласе (штат Техас) Фото: Из личного архива героя публикации

Сначала парень получил от ворот поворот: «Ты что, не читал мою анкету? - раздраженно ответила ему Алена. Но иностранец много знал о России и русских, чем вызвал интерес. Девушка решила, что ей не помешает практика английского с носителем, ведь все друзья в США на тот момент были русскоязычными, а подружиться с американскими коллегами не получилось в силу различия в менталитетах.

- Мы со Стивом сдружились, разговаривали обо всем подряд, в том числе и на глобальные темы: про политику, экономику, историю, я ему рассказывала про свой опыт жизни в Японии, в России, нам было так интересно общаться! Сначала мы переписывались по электронной почте, а по моему возвращению из России обменялись телефонами, да и то сначала просто перекидывались сообщениями. Затем начались звонки и долгие разговоры, - вспоминает Алена Герцег.

Про себя загадочный мужчина говорил мало, Алена даже не видела его фото, но девушку это не волновало. Спустя несколько месяцев интернет-дружбы договорились поговорить по видеосвязи. Увидев Стива, Алена затаила дыхание.

- Он оказался привлекательным молодым человеком, и я не чувствовала, что говорю с иностранцем, общалась как с родственной душой. Я стала смотреть на него уже не только как на друга, - продолжает Алена. - У нас завязался виртуальный роман, но длился он недолго. Через пару месяцев Стив приехал ко мне в гости в Даллас, и мы друг в друга влюбились.

СУДЬБОНОСНЫЕ КЛОПЫ

Стив - один из шести детей в семье иммигрантов из Хорватии, которая живет в солнечном и экологичном Округе Ориндж (Калифорния). Менталитет хорватов очень близок к русскому, поэтому Алена быстро нашла общий язык с семьей будущего мужа. Еще несколько раз влюбленные побывали в гостях друг у друга, расставания давались все сложнее.

Из-за пандемии влюбленным не удалось сыграть свадьбу Фото: Из личного архива героя публикации

В квартире Алены в этот период завелись клопы, которые искусали ее подругу, спасающуюся от мужа-абьюзера. Мягкую мебель пришлось выбросить и начать войну с администрацией жилого комплекса. По договору аренды травля клопов не входила в обязанность арендодателя, а расходы за выведение жуков составляли 1200 долларов. Но русские не сдаются - девушка запугала компанию-владельца апартаментов санитарными инспекциями, угрожала, что пригласит телевидение, и ситуацию разрешить удалось. Алена съехала с клоповника раньше окончания срока аренды без всяких неустоек.

- Морально было очень тяжело, если бы не мой нынешний муж, то я сошла бы с ума. В последний раз я прилетела в Калифорнию на Рождество и не очень хотелось возвращаться в Техас. По пути в аэропорт на рейс в Даллас Стив неожиданно разворачивает машину и говорит мне: «Оставайся здесь, не уезжай, потом вместе поедем, заберем твое авто и вещи». И я осталась, - поделилась хабаровчанка.

С тех пор Алена живет в солнечной Калифорнии. Будущий муж окутал девушку заботой и наказал не работать без устали, а заниматься тем, чем душа пожелает. Хабаровчанка еще поборолась за место в офисе, но потом поняла, что лучше попробовать самостоятельно выстраивать свое дело, и, поискав себя в нескольких отраслях, вернулась к истокам своей профессии, ведь по образованию Алена - учитель английского и японского языков. Какое-то время девушка преподавала японский жителям Калифорнии. Однажды друзья Алены из Хабаровска попросили поучить английскому их сына. Так началась карьера хабаровчанки в преподавании английского онлайн, и на сегодня девушка является очень востребованным педагогом.

В 2013 году хабаровчанка выиграла крин-карту Фото: Из личного архива героя публикации

«БУДЕШЬ МОЕЙ ЖЕНОЙ?»

Влюбленные будто бы с первой встречи в реальной жизни знали, что их соединила судьба. Девушка всегда мечтала о русскоязычном муже в США, заблуждаясь, что это облегчит взаимопонимание, но со временем поняла, что не язык является ключом счастливых отношений. У Стива есть необычное хобби для мужчины, которое является и его подработкой - драгоценные украшения и металлы, в том числе он занимается продажей обручальных колец и бриллиантов. И тут как-то, показывая коллекцию своих товаров, он начал выспрашивать у Алены, какие кольца нравятся ей. Девушка не хотела традиционный американский набор из помолвочного и обручального колец, нашла то самое и показала жениху.

Стив сделал Алене предложение в аэропорту Фото: Из личного архива героя публикации

- Американцы переплачивают за кольца, идя в обычный ювелирный, зачастую покупая дорогущие бриллианты ненадлежащего качества. Но Стив-то прекрасно в этом разбирается и приобрел бриллиант отдельно, а кольцо под него - отдельно. Кольцо нужно было слегка модифицировать под камень. Я улетала в гости к подруге в другой штат, Стив провожал меня в аэропорту. Посреди зала он неожиданно встал на колено и протянул мне две салфеточки со словами: «Ты будешь моей женой?». Я опешила, развернула эти салфеточки, а там лежали бриллиант и кольцо отдельно друг от друга. Стив очень хотел, чтобы я улетела с предложением руки и сердца и похвасталась красивым бриллиантом подруге, поэтому не дождался, пока доведет кольцо до ума, и подарил его в таком виде заранее. Это было безумно трогательно и мило с его стороны, - со смехом вспоминает хабаровчанка.

Ответ был однозначным: «Да!» и счастливая Алена, хоть и без кольца, но поделилась радостью с подругой. Из-за пандемии влюбленным не удалось сыграть свадьбу, так как торжество планировалось в Хабаровске на 2020 год. Сейчас счастливые супруги наблюдают за ситуацией в мире и когда-нибудь обязательно осуществят свои планы. Тем не менее Стив успел побывать в Хабаровске дважды до пандемии, и ему очень понравился город супруги.

Стив успел побывать в Хабаровске дважды до пандемии Фото: Из личного архива героя публикации

- Я не могла подумать, что моя жизнь сложится именно так. На подсознательном уровне думаю, что выигрыш грин-карты семь лет назад - был путь к моему мужу. Я в шутку говорю, что мой Герцег как динозавр, потому что таких мужчин редко встречаешь. Когда Стив впервые написал мне на сайте знакомств, сразу обозначил, что он - старомодный джентльмен. Мой муж очень хороший, добрый, порядочный человек старых правил. Он не приемлет американского феминизма, и ему очень важно, чтобы женщина прежде всего оставалась слабым полом. Счастлива и благодарна судьбе за все, что со мной случилось, - заключила Алена.