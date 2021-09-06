«Вот и лето прошло»: первый осенний снег выпал на Колыме Фото: Социальные сети

В воскресенье, 5 сентября, в Магаданской области выпал первый осенний снег. Местные жители успели запечатлеть на камеры летящие хлопья и поделились видео в соцсетях. При этом половина пользователей принялась удивляться и радоваться осадкам, а другая часть колымчан лишь констатировала, что ничего удивительного в этом нет.

«Вот и лето прошло»: первый осенний снег выпал на Колыме Фото: Социальные сети

ЖДАЛИ НЕ СНЕГ

Магаданская область славится своими неожиданными осадками посреди лета или в самом начале осени. В регионе, где зима длится около восьми месяцев в году, выпадение снега - это скорее правило, нежели исключение. Например, летом 2021 года в регионе трижды выпадал снег. Первый же осенний снег пришел в регион 5 сентября. По предварительной информации, снегопад прошел в поселке Талая и Карамкен Хасынкого района, Синегорье и Оротукан Ягоднинского округа.

Еще в субботу, 4 сентября, синоптики сообщили о возможном сильном ухудшении погоды на территории Хасынского, Ягоднинского, Тенькинского, Сусуманского, Среднеканского, Ольского, Омсукчанского и Северо-Эвенского городских округов. Правда, синоптики прогнозировали сильный дождь и сильный ветер, которые могли привести к повреждениям линий электропередач и другим ЧС.

- Также возможен размыв дорог, мостов, дамб, затопление пониженных участков местности, населенных пунктов, сельхозугодий, активизация оползневых и обвально-осыпных процессов, - сообщали в пресс-службе пожарно-спасательного центра Магаданской области.

Непогоду прогнозировали и на сегодня, 6 сентября. Так, по информации ФГБУ «Колымское УГМС», в Магадане, в Ольском, на побережье Омсукчанского, Северо-Эвенского городских округов ожидается северо-восточный ветер 15-20 м/с.

«Вот и лето прошло»: первый осенний снег выпал на Колыме Фото: Социальные сети

КАЖДЫЙ ГОД ОДНО И ТО ЖЕ

На воскресный снег местные жители отреагировали совершенно по-разному. Кому-то показалось неуместным, что в сети публикуют видео просто со снегом.

- Я понимаю, если бы на Талой подснежники зацвели в сентябре. Но зачем снимать снег в тот период осени, когда он должен выпасть и при этом удивляться? - возмутилась пользовательница соцсетей.

- Почему все такие злые? Первый снег! Почему кому-то нельзя это выложить? Кому не нравится, не смотрите. Зачем оскорблять? Радуемся первому снегу и солнцу, - прокомментировала местная жительница.

Нашлись среди колымчан и те, кто удивился прохождению снега именно в эти даты.

- Запоздалый какой-то снег. Помню, в 1992 году на Талой снег выпал 2 августа. Ездили тогда туда по ягоду. Пришлось искать ее под снегом, - поделился воспоминаниями пользователь соцсетей.

Но большинство комментаторов действительно удивилось прошедшим осадкам.

- Верните лето, - пошутил местный житель.

- Мне плохо, срочно вызывайте самолет в Турцию, - добавила колымчанка.

- Вот и лето прошло, - вспомнил строчки известной песни пользователь соцсетей.

- Еще пять дней назад ходил там в майке. Вот это погода меняется, - добавил комментатор.

Пока в регионе сохраняются достаточно прохладные температуры воздуха, что не позволяет снегу полностью растаять.