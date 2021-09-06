На форуме «Сообщество» в Хабаровске рассказали, как творческим людям получить грантовую поддержку

Роман Карманов на форуме Сообщество в Хабаровске

Сегодня, 6 сентября, в Хабаровске стартовал форум «Сообщество». Первый день начался с дискуссии «Жить на Дальнем Востоке. Как получить поддержку на свой проект и развиваться в родном регионе?» Модератором сессии выступил генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов.

Фонд культурных инициатив создавался по инициативе Владимира Путина для поддержки социально значимых проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий. Общий объем грантовой поддержки в нынешнем году - свыше 3,5 миллиарда рублей. Фонд создан в июне, сразу же был объявлен первый конкурс, и на суд экспертного совета уже поступило более 12 тысяч заявок из 83 регионов, а общее количество участников превысило 38 тысяч.

- В конкурсе участвует самый широкий спектр людей и организаций - не только НКО и третий сектор, но и индивидуальные предприниматели, коммерческие организации, муниципальные предприятия. Не могут принимать в нем участие только государственные учреждения, - объяснил Роман Карманов.

Из Хабаровского края на конкурс было подано 92 проекта, из Приморского края - 122, от Камчатки - 64, из Амурской области - 34 заявки. Лидером по активности на конкурсе грантов из восточных регионов страны стала Якутия. В то же время из Чукотки, например, не было ни одной заявки. Для сравнения: из Белгородской области поступило 300 проектов, из Краснодарского края - 500.

Роман Карманов подчеркнул, что не видит никаких препятствий для жителей Хабаровского края, чтобы принять участие в конкурсе и заявить интересные проекты.

СПРАВКА «КП»:

Форум активных граждан «Сообщество», организованный в Дальневосточном федеральном округе Общественной палатой РФ, проходит в Хабаровске 6 и 7 сентября. Основной площадкой «Сообщества» стал Городской дворец культуры (ул. Ленина, 85). Предварительная регистрация участников на сайте форума завершится 6 сентября в 19:30.