В 2019 году путешественники уже пересекали вместе Уссурийский залив и пролив Босфор-Восточный во Владивостоке.

Хабаровский путешественник и известный воздухоплаватель Станислав Коровин вместе со своим ставропольским коллегой Виталием Ненашевым совершили, казалось, невозможное: на воздушном шаре они перелетели через кавказский Эльбрус и благополучно приземлились в Кисловодске.

Покорители Эльбруса: хабаровчанин пересек легендарный пик на воздушном шаре. Фото: Станислав Коровин.

ГОТОВИЛИСЬ ТРИ ГОДА.

Виталий Ненашев – личность в Ставропольском крае, без преувеличения, легендарная. Это опытнейший пилот-воздухоплаватель, за плечами которого десятки сложных подъемов и несколько рекордов, в том числе, национальных. К примеру, два года назад Виталий установил рекорд России, поднявшись на тепловом аэростате на высоту более 10 километров. Для сравнения – это стандартная высота полетов пассажирских самолетов. А в 2010 году ставропольский ас поднял аэростат в Антарктиде. Неудивительно, что не менее опытный хабаровский воздухоплаватель Станислав Коровин выбрал в качестве напарника своего друга и коллегу. В 2019 году они уже пересекали вместе Уссурийский залив и пролив Босфор-Восточный во Владивостоке.

По словам путешественников, готовились к полету они более трех лет. Подъем предстоял настолько сложный, что им приходилось высчитывать все до каждой детали, а также брать в расчет нестандартные ситуации, которое могли возникнуть во время перелета. Самое сложное было учесть непредсказуемую погоду, ветер и технические моменты.

Покорители Эльбруса: хабаровчанин пересек легендарный пик на воздушном шаре. Фото: Станислав Коровин.

Виталий Ненашев изучил Приэльбрусье вдоль и поперек, поэтому знаком с особенностями подъема в этой сложной местности. Перелет через Эльбрус назначили на 8 августа – в честь Международного дня альпинизма. В воздушной экспедиции планировалось участие двух аэростатов – «Россия» и «Пионер». Именно на «России» Виталий Ненашев в 2019 году установил рекорд высоты в 10 километров. Однако «Пионер» в последний момент решено было не отпускать в такой сложный перелет.

«ПОМОТЫЛЯЛО, КАК КОТЯТ В КОРОБКЕ»

Станислав Коровин признается, что это был самый динамичный полет в его жизни, с множеством опасных моментов.

- Старт был безумным, так я еще не взлетал никогда. Работали по полной на взлете сразу двумя горелками, чтобы не столкнуться с отвесными сказали и ущельями. После 4000 метров столкнулись с сильным порывистым ветром. Нас нормально так помотыляло, как котят в коробке из стороны в сторону. Теперь я знаю звук, когда корзина пытается оторваться от оболочки. Хлесткий лязг карабина о карабин, звуки натяжения тросов. Помню свои мысли, главное чтобы ничего не оторвалось, все удержалось, включая себя. Это реально страшно, - рассказывает хабаровский путешественник.

Достигнув пятикилометровой высоты, пилоты надели кислородные маски, воздух был очень разреженным. Температура за бортом опустилась до -20 градусов. Пересекая облака, воздухоплаватели столкнулись с мощным градом-снегопадом.

Покорители Эльбруса: хабаровчанин пересек легендарный пик на воздушном шаре.

- После подъема на 5500 метров начались проблемы с дыханием. Хотелось дышать чаще и глубже, но от этого я начинал еще сильнее задыхаться. В какой-то момент я думал что отъеду. Приходится сильно концентрироваться, сдерживать дыхание, чтобы находится в трезвом сознании. Но при таком выплеске адреналина, даже не пришлось одевать перчатки. О холоде думаешь в последнюю очередь, - вспоминает Станислав.

МЕСТО СИЛЫ

Достигнув вершины горы, путешественники были вознаграждены неземными видами. Эльбрус был окутан плотными белыми облаками.

- Кругом заснеженные пики гор и бесконечный простор. Это невероятно красиво. Находясь на высоте, по-настоящему осознаешь, что такое свобода. Полученные эмоции словами не передать, - резюмирует Станислав Коровин.

Покорители Эльбруса: хабаровчанин пересек легендарный пик на воздушном шаре. Фото: Виталий Ненашев.

Виталий Ненашев настолько вдохновился этим подъемом, что уже планирует новый перелет.

- После этой экспедиции уже есть понимание, как выйти точно на вершину или седловину. Так что со штурмом Эльбруса на аэростатах только начинается! - делится своими идеями ставропольский пилот.

Сели экстремалы в Березовском ущелье в Кисловодске, известном как Березовая балка. По словам Станислава Коровина, у них оставался последний баллон с топливом.

- После посадки меня настигло возвышенное чувство переполненности. Это был нереальный полет. Достигнута новая высота. Впереди много нового, - говорит хабаровчанин.