Фестиваль «Амурская осень» в Хабаровске: даты, программа, артисты. Фото: Хабаровский краевой музыкальный театр.

В 2021 году показы спектаклей запланированы в Хабаровске, Благовещенске и Комсомольске-на-Амуре. В краевой столице фестиваль пройдет с 10 по 21 сентября в Хабаровском краевом музыкальном театре.

ПО КРАСНОЙ ДОРОЖКЕ

«Амурская осень» в этом году в Хабаровске будет поистине звездной. В краевую столицу приедут российские знаменитости театра и кино. Многих из них хабаровчане знают по ярким ролям в фильмах и сериалах.

- Это, наверное, самый знаковый проект и творческое событие в культурной жизни нашего региона в обозримой перспективе. Традиционно фестиваль проходит в сентябре и в этом году он пройдет уже в 19-й раз. Ежедневно на сцене нашего театра, вне зависимости от дня недели, будет показываться тот или иной спектакль. Традиционно фестиваль откроется звездной «красной дорожкой», которая пройдет в пятницу, 10 сентября. По площади перед музыкальным театром пройдут самые любимые и известные артисты театра и кино. А затем лучшие антрепризные спектакли прошедшего сезона будут представлены на основной сцене нашего театра. Помимо театральной программы будет и кинопрограмма, - рассказал Константин Зайнулин, директор Хабаровского краевого музыкального театра.

Открывать фестиваль приедет президент «Амурской осени» Сергей Новожилов. Начало в 19:00.

РАСПИСАНИЕ

В этом году в программу фестиваля вошли 11 антрепризных постановок. Первым в Хабаровске покажут драматический спектакль «Глупости» (16+). Он состоится в субботу, 11 сентября, в 18:00. Главные роли в нем исполняют Влад Канопка (сериал «Молодежка»), Анастасия Денисова (сериал «Деффчонки») и Максим Колосов (фильм «Последствия»).

Во второй день фестиваля, 12 сентября, зрители смогут увидеть комедию «Любовь и прочее вранье» (16+). Начало спектакля в 19:00. Главные роли в нем исполнят Юлия Меньшова («Бальзаковский возраст, или все мужики сво…»), Сергей Колесников (экс-ведущий телепрограммы «Фазенда»), Иван Колесников (фильм «Движение вверх»), Василий Кортуков (сериал «Ольга»), Софья Шуткина (сериал «Молодежка»).

В понедельник, 13 сентября, в 19:00 на основной сцене ХКМТ покажут комедию «Не торопитесь прощаться» (12+). В главных ролях заслуженный артист России Юрий Беляев и Татьяна Абрамова (сериал «Всегда говори всегда»).

Драматическую постановку «Фальшивая нота» (16+) покажут во вторник, 14 сентября в 19:00. Главные роли исполнят опытные артисты театра и кино Семен Стругачев и Артур Ваха.

В среду, 15 сентября, в 19:00 пройдет показ спектакля «Суперstars» (16+). Главные роли в нем исполнит Олеся Железняк (сериал «Сваты»), Павел Савинков (сериал «Счастливы вместе»), Дмитрий Миллер (сериал «Склифосовский»).

Комедию «Счастье у каждого свое» (12+) покажут в четверг, 16 сентября в 19:00. В нем будут играть заслуженный артист России Николай Добрынин (сериал «Сваты»), Павел Трубинер (сериал «Вместе навсегда»), Софья Зайка (сериал «Фитнес»), Алексей Демидов (фильм «Завтрак в постель»).

Комедию «Остановка» (16+) покажут 17 сентября в 19:00. Главные роли в комедии исполнят Михаил Башкатов (сериал «Кухня»), Анна Старшенбаум (фильм «Детям до 16») и Евгений Пронин (сериал «Неизвестный»).

Драматический спектакль «Эмигранты» (16+) представят 18 сентября в 19:00. Главные роли в нем играют Игорь Скляр (фильм «Дети понедельника») и Юрий Чурсин (сериал «Побег»).

В воскресенье, 19 сентября, на сцене сыграют комедию «Главная роль» (12+). Главные роли в ней исполнят Александр Пашков (сериал «Команда Че»), Петр Красилов (сериал «Не родись красивой»), Анатолий Руденко (сериал «Две судьбы») и Глафира Тарханова (сериал «Измены»).

В предпоследний день фестиваля, 20 сентября, на основной сцене ХКМТ представят комедию «Бывшие» (12+). На сцену выйдут Андрей Соколов (фильм «Маленькая Вера»), Кирилл Дыцевич (сериал «Запретная любовь»), Евгения Лоза (сериал «Закрытая школа»), Анжелика Каширина (сериал «Анжелика»), Екатерина Семенова (сериал «Две судьбы») и Иван Жидков (фильм «Черная молния»).

В завершающий день, 21 сентября, в 19:00 зрителей ждет спектакль «Фаина. Птица, парящая в клетке» (16+). Главные роли в нем исполнят Светлана Коркошко (фильм «Странная женщина»), Евдокия Германова (фильм «Розыгрыш»), Сергей Рубеко (сериал «Ликвидация»), Марина Куделинская (фильм «Любка») и Мария Кресина (фильм «Бедные люди»).

Стоимость билетов на все постановки варьируется от 1000 до 2300 рублей. Билеты уже в продаже в городских кассах и на сайте театра: hkmt.ru.