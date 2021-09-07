Александр Васильев: «Хабаровчане будут ездить через перекресток улиц Большая - Шелеста - Воронежская по новой схеме»

Александр Васильев, начальник управления дорог и внешнего благоустройства администрации города Хабаровска Фото: Сергей ПЯТКОВ

В Хабаровске в этом году привели в порядок уже более 30 километров дорог. Также за счет сэкономленных средств отремонтируют еще шесть километров. Как сообщил начальник городского управления дорог и внешнего благоустройства Александр Васильев, в краевом центре проходит гарантийный ремонт, на сегодняшний день выделен ряд участков, на которых где-то, может под влиянием высоких температур асфальт деформировался, где-то вода свое дело сделала. Но в любом случае все замечания будут устранены в установленные сроки за счет подрядных организаций. Также в городе проходят контрольные проверки уже проделанной работы с участием общественности.

- У нас есть большое количество организаций, в том числе общественных, которые могут выезжать на объекты и указывать на те или иные замечания, которые не остаются без внимания. Мы работаем в тесном взаимодействии. Это и «Общероссийский народный фронт», у них есть целое движение, которое занимается картой убитых дорог. Если к ним поступают обращения напрямую, мы стараемся оперативно отработать эти заявки.

Что касается забытых железнодорожных переездов, по которым машины не проезжают, а скачут, то убрать их не так просто.

- Мы сейчас работаем с собственником железнодорожного переезда на улице Богачева. Он пообещал, что в ближайшее время демонтирует его либо приведет в нормативное состояние. Также работа с собственниками ведется через правоохранительные органы.

Что касается изменений на перекрестке улиц Большая-Шелеста, все технические средства для организации дорожного движения смонтированы. Новая схема проезда заработает в ближайшую неделю.