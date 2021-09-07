Операцию на мозге пациента с эпилепсией впервые провели в Хабаровском крае Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Сегодня, 7 сентября, в Краевой клинической больнице №2 впервые в Хабаровском крае провели операцию на мозге пациента с диагнозом эпилепсия. В помощь хабаровским хирургам прибыл главный нейрохирург министерства здравоохранения России Владимир Крылов. Академик не только прооперировал пациента, но и рассказал, почему в России до сих пор подобные операции не происходят в больших масштабах.

Хирургическое вмешательство должно помочь хабаровчанину избавиться от приступов Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

И ОБМОРОК, И ДЕЖАВЮ

- Эпилепсия – это, так называемая, священная болезнь. Если болезнь проявлялась у того или иного человека, считалось, что это результат прикосновения Бога. Так всегда считалось, так как люди не могли понять причину припадков, - сказал Владимир Крылов, главный нейрохирург России.

По словам главного нейрохирурга России, эпилепсия – очень распространенное заболевание в нашей стране. По последним данным, у мужчин эпилепсия диагностируется в 4,2 случаях на одну тысячу населения, а у женщин – 2,5 на одну тысячу населения. При этом если взять все население России, то сейчас от эпилепсии страдает 485 тысяч человек от общего числа жителей страны.

«Это священная болезнь»: операцию на мозге пациента с эпилепсией впервые провели в Хабаровском крае Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

- Приступы протекают самым разным образом. Причины возникновения приступов, так же, самые разнообразные. Но чаще всего это аномалия развития коры и структуры головного мозга, - объяснил Владимир Крылов.

На сегодняшний день выявлено до 500 различных способов проявления эпилептических припадков: от потери сознания и легких подергиваний конечностями, до сильнейших приступов с множественными сокращениями мышц. Одним из таковых, по словам нейрохирургов, является дежавю (ощущение, что событие уже происходило) и обратное ему жамевю (ощущение, что все знакомое вдруг стало неизвестным).

- Конечно, существует масса препаратов, которые позволяют купировать эти приступы. Но примерно 30% пациентов такое лечение не помогает. Для таких случаев существуют некоторые виды хирургических вмешательств, которые помогают купировать приступы, - добавил главный нейрохирург страны.

Определяют пациентов, которым необходима операция, с помощью суточного мониторинга Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Для определения групп пациентов, неподдающихся лечению препаратами (фармакорезистентность), существуют специальные схемы. Фармакорезистентность (или медицинская невосприимчивость) в группе пациентов с эпилепсией составляет 10-20% от общего числа. Это именно то количество людей, которым и нужна операция, для избавления от приступов.

- Что касается Хабаровского края, то на 1,3 миллиона населения эпилепсией страдают примерно 3900 пациентов. Здесь нужно делать минимум 39 операций в год. Это та группа людей, которую нужно вычленить для проведения оперативного вмешательства, - добавил Владимир Крылов.

Определяют пациентов, которым необходима операция, с помощью суточного мониторинга ЭЭГ. Во время него врачи специально вызывают приступы, с помощью чего определяют зону их возникновения и сопоставляют с данными, полученными во время МРТ и общей клинической картиной. При этом также учитываются видеозаписи приступов, сделанные родственниками пациентов в домашних условиях.

- Нам важна любая информация. Кроме того, мы обязательно собираем консилиум, в который входят невролог, который занимается проблемами эпилептологии, психиатр, психолог, морфолог, нейрохирург и специалист, который занимается нейровизуалиазацией, и совместно решаем, стоит ли проводить оперативное вмешательство или нет, - объяснил нейрохирург.

ПЕРВЫЙ - СМЕЛЫЙ

Первым пациентом нейрохирурга в Хабаровском крае стал 27-летний молодой человек Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Первым пациентом нейрохирурга в Хабаровском крае стал 27-летний молодой человек. Заболевание начало проявляться у него еще в детстве.

- У него аномалия развития коры головного мозга, не совсем правильная форма развития коры головного мозга, которая привела к появлению эпилептогенного очага. В итоге это повлияло на развитие фармакорезистентной формы эпилепсии. У него диагностирован так называемый склероз гиппокампа. Наша задача удалить участок головного мозга, который является причиной возникновения приступов. Мы полагаем, что и в дальнейшем будем наблюдать этого пациента и, я не исключаю, что ему потребуется еще один из видов хирургического вмешательства, - рассказал Владимир Крылов.

Операцию проводили сразу несколько хирургов Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Неврологи предложили для первой подобной операции именно этого пациента, так как молодой человек в течение нескольких лет получал лечение препаратами, которое не привело к должному эффекту. В целом пациенты с эпилепсией могут ждать операции по 16-18 лет.

ПРОБЛЕМУ РЕШАЮТ

Сейчас в России делают порядка 750-800 операций в год, при желаемом объеме в 4000-5000. Пока поставить процесс на поток специалисты не в силах. На это нужно время.

В помощь хабаровским хирургам прибыл главный нейрохирург министерства здравоохранения России Владимир Крылов Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

- Мы должны создать систему взаимоотношений между неврологами и нейрохирургами, разработать маршрутизацию формы выявления у пациентов этих форм заболевания, чтобы оказывать такую помощь по всей стране. Уже сейчас у нас разработана такая схема маршрутизации, при которой такие центры будут подтягивать к себе другие регионы и направлять пациентов в отделения и операционные, где есть все возможности для таких операций. На протяжении многих лет мы проводим мастер-классы, специальные школы и семинары, где обучаем хирургов выполнению подобных оперативных вмешательств, - объяснил главный нейрохирург страны.

Благодаря кампании модернизации здравоохранения, российские нейрохирургические отделения пополнились операционными микроскопами, системами нейронавигации и нейромониторинга, анестезиологическим обеспечением.

- Хирурги, которые работают на таком оборудовании, уже обладают теми навыками, которые позволяют выполнять операции пациентам с эпилепсией, - уточнил Владимир Крылов.

«Это священная болезнь»: операцию на мозге пациента с эпилепсией впервые провели в Хабаровском крае Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

В Краевой клинической больнице №2 в Хабаровске, кстати, установлено сразу два операционных микроскопа. Эксперт также отметил, что надеется, что в больнице продолжат делать подобные операции, и она станет центром для оказания помощи пациентам из Хабаровского края, Амурской, Еврейской автономной и Магаданской областей, а также Чукотского автономного округа. Таким образом, удастся охватить население в 2 миллиона 480 тысяч человек, благодаря чему в регионе смогут проводить 48-60 операций в год.

В Краевой клинической больнице №2 в Хабаровске установлено сразу два операционных микроскопа Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

ГОТОВЫ РАБОТАТЬ НА ПОЛНУЮ МОЩНОСТЬ

Хабаровский край стал одним из немногих регионов России, который вошел в пилотный проект, реализуемый минздравом России. Всего на Дальнем Востоке планируют создать три подобных центра – в Хабаровске, Якутске и Владивостоке.

Главный нейрохирург России Владимир Крылов лично участвовал в операции Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

- Сегодня прошла первая операция в Хабаровском крае, и я думаю, что она будет далеко не последней. Учитывая потребность в данном виде оперативных вмешательств, мы продолжим заниматься этой проблемой. Все для этого в принципе есть – кадры, оборудование, пациенты. Начинать нужно с малого, но по опыту хирургии аневризм, выход на полную мощность занимает несколько лет – порядка 4-5. Возможно, это произойдет и раньше. Много времени занимает обучение, подбор и налаживание потоков пациентов. Так как данный вид операций ранее не проводился в Хабаровском крае, пациенты просто могут не знать, что им можно помочь на месте. Ранее все наши пациенты ездили в Новосибирск, - рассказал Михаил Космачев, главный врач КГБУЗ «Краевая клиническая больница №2».

До сих пор в России к людям с диагнозом эпилепсия относятся с подозрением, а порой и негативом, из-за чего самим пациентам приходится скрывать свою болезнь от лишних глаз. Из-за давления со стороны общества людям со сложной болезнью ежедневно приходится испытывать огромный стресс. У них возникают проблемы с получение образования, построением карьеры и выстраиванием межличностных отношений. Такое положение вещей хотели бы исправить как пациенты, так и нейрохирурги. Развитие направления по лечению приступов с помощью операций, в том числе, сможет решить проблему восприятия обществом эпилепсии.