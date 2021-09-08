По поручению Президента проведем в Хабаровске чемпионат World Skills – Михаил Дегтярев

Врио губернатора рассказал слушателям радио «Комсомольская правда», что он успел сделать за истекшие семь дней. Фото: Сергей ПЯТКОВ

Приветствую слушателей радио «Комсомольская правда»! Продолжаю делиться самыми важными для нашего края новостями прошедшей недели.

Как вы помните, я поставил задачу в скором времени решить проблему обманутых дольщиков. Еще один шаг на пути к этой цели сделан. Наблюдательный совет фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства утвердил решение о выделении денег на три недостроя компании «Диалог». На этой неделе ожидается транш из федерального бюджета. Тут же начнем все необходимые процедуры для достройки этих домов.

Другую важную тему – развитие рационального рыболовства, мы подняли на первом форуме «Амур – река жизни». У нас в Хабаровске мы встретились с главами дальневосточных регионов, учеными, общественниками и руководителями предприятий рыбохозяйственного комплекса. Обсудили инициативы и подписали пятисторонний меморандум, направленный на сохранение природы и водных биоресурсов нашей великой реки. Мероприятие посетила заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко. Она же предложила сделать наш форум ежегодным. Считаю, что это очень хорошая идея. Более того, Амур будет включен в национальный проект «Экология» в рамках программы «Реки и озера России». Уверен, что наш Амур достоин того, чтобы мы сделали все необходимое для его сохранения для будущих поколений.

Не можем мы обойти вниманием и инициативы, которые рассматривались на самом высоком уровне в рамках Восточного экономического форума. Во-первых, в Хабаровском крае будет построен круглогодичный детский центр отдыха и творческого развития. Он сможет принимать 250 школьников за смену, включая детей с особенностями развития. Под строительство уже подобрана площадка в селе Бычиха. Детский центр мы планируем возвести до конца 2023 года. Соглашение о строительстве центра было заключено в присутствии Президента России Владимира Владимировича Путина.

Еще важные для Хабаровского края и Дальнего Востока новости озвучил сам Президент. Хабаровский край теперь станет строительным кластером для всего Дальнего Востока. Это создаст дополнительные рабочие места, а также позволит нам быстрее возводить необходимые объекты социальной и промышленной инфраструктуры.

Как всегда мы занимаемся вопросами подготовки необходимых для развития края кадров. Поэтому подали заявку, и по поручению Президента мы будем проводить в 2023 году национальный чемпионат World Skills.

Еще одна важная новость с форума – льготные авиабилеты должны стать более доступными для жителей Дальнего Востока в течение всего года. Для этого создана единая дальневосточная авиакомпания, которая уже в июле этого года перевезла первых пассажиров. Кроме того, будет увеличено количество рейсов, особенно в периоды высокой нагрузки.

И еще по поводу перелетов. В первый день осени мы дали старт большой стройки нового международного терминала города Хабаровска. Его возведут в кратчайшие сроки – за 18 месяцев. Весной 2023 года первые пассажиры будут вылетать и прилетать из нового терминала. Я уверен, что это даст возможность нашему краю стать транспортно-логистическим хабом всего Дальнего Востока.

Вам, дорогие радиослушатели и жители края, как всегда желаю здоровья. Берегите себя и ваших близких.

Всегда ваш, Михаил Дегтярев.