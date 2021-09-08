Коронавирус добрался до детских садов в Хабаровском крае Фото: Олег УКЛАДОВ

Хабаровский край занимает девятое место по заболеваемости коронавирусом в России. Но отмечается тренд на снижение инфицирования местного населения. Об этом сообщил зампред правительства Хабаровского края по социальной политике Евгений Никонов. Сейчас регистрируется меньше 300 заболевших в сутки. Однако краевые власти не намерены расслабляться и продолжат следить за ситуацией в прежнем режиме.

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ

Санитарно-эпидемиологическая ситуация в регионе в корне не изменилась.

- У нас высокие цифры заболеваемости еженедельного прироста. Единственное, что можно отметить - отсутствие высокого темпа. Динамика к снижению есть, - сказала Татьяна Зайцева, руководитель управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

За прошедшую неделю заболело 2156 человек, что на 28 меньше, чем неделей ранее. Показатель заболеваемости составляет 164 на 100 тысяч населения, на прошлой неделе он был равен 166.

- Будем надеяться, что намеченный тренд снижения будет сохраняться. Напоминаю, что это будет зависеть от объема профилактических и противоэпидемических мероприятий, которые должны проводиться на объектах, особенно в образовательных учреждениях при формировании нового коллектива. Это мы сможем увидеть через неделю-две, - добавила Татьяна Зайцева.

В форме ОРВИ болеет 75% жителей края, пневмонии - 22%. До 5% переживают болезнь бессимптомно. Отмечено небольшое снижение заболеваемости - на 12% среди детсадовцев, а среди школьников - на 16%. В целом ковидом болеют все группы населения.

Сейчас противоэпидемические мероприятия проходят в трех дошкольных учреждениях края. Случаи ковида регистрируются в детских садах №7 и №208 в Хабаровске и селе Чумикан. Там проводятся карантинные мероприятия. Кроме того, за прошедшую неделю новые случаи заболевания ковидом выявлены на 587 предприятиях и учреждениях региона.

- Мы видим некоторое снижение заболеваемости среди работников системы образования и медицины от 4 до 30 процентов. А вот рост заболеваемости до 20% мы наблюдаем среди работников сферы услуг, особенно среди учреждений культуры и досуга. Я прошу на это обратить пристальное внимание. Сегодня у нас разрешены мероприятия в этом направлении, с определенной наполняемостью, но качество проведения там профилактических мероприятий оставляет желать лучшего. Мы, конечно, со своей надзорной стороны обратим на эти учреждения самое пристальное внимание, - рассказала главный санитарный врач края.

Территориально зафиксирован рост заболеваемости в Ульчском, Тугуро-Чумиканском и Вяземском районах, а также на северных территориях. В Аяно-Майском районе за неделю выявлено 58 новых случаев заболевания ковидом - в Нелькане заболели 35 местных жителей, а в селе Джигда - 23.

- Неблагополучие наблюдается в поселке Циммермановка, где выявлено 25 случаев инфицирования коронавирусом. В том числе заболели работники администрации, средней школы и сферы торговли, - уточнила Татьяна Зайцева.

Коронавирус добрался до детских садов в Хабаровском крае Фото: Олег УКЛАДОВ

Кроме того, в регионе уже зафиксирован рост заболеваемости парагриппом, аденовирусной инфекцией, риновирусной инфекцией и бокавирусной инфекцией. В то время как в европейской части России уже болеют гриппом, в Хабаровском крае начинает расширяться спектр циркуляции вирусов. В таких обстоятельствах управление Роспотребнадзора рекомендует начинать вакцинацию от гриппа без замедления.

ЛЕЧЕНИЕ

За прошедшую неделю от коронавируса умерло 23 человека. Всего с начала пандемии в регионе ковид забрал 713 жизней.

- Хочу обратить внимание, что количество вызовов на дом и число семейных очагов не уменьшается. Скорую медицинскую помощь вызывают так же активно, как и ранее. Цифры чуть выше среднегодовых по вызовам за сутки. По Хабаровску 786 вызовов за неделю, если брать в среднем. Из них 153 - лихорадочные больные, 65 - больные с подтвержденной пневмонией и 40 болеющих ковидом. К сожалению, этот порог держится. Таким образом, наши мероприятия пока не достигают успеха. Возможно, это последствия первого сентября, когда все вышли из отпуска. Мы это допускаем. Но очень хочется надеться, что ситуация в ближайшее время изменится, - рассказал Юрий Бойченко, министр здравоохранения Хабаровского края.

Сейчас загруженность коек в среднем составляет 82%, развернуто 1778 коек, из них свободно 402.

Коронавирус добрался до детских садов в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

- Немного сократилась занятость коек. В этой ситуации минздраву нужно оперативно реагировать с тем, чтобы койки, которые сейчас освободились, были запущены для оказания плановой медицинской помощи, - сказал Евгений Никонов, зампред краевого правительства по социальным вопросам.

- Здесь могу отметить, что при снижении занятости коек есть признаки тенденции утяжеления течения заболевания, и специализированные стационары отмечают, что реанимационная нагрузка несколько увеличилась, - добавил Юрий Бойченко.

Кроме того, накануне в городской поликлинике №3 Хабаровска открылась и приступила к работе новая ПЦР-лаборатория.

ВАКЦИНАЦИЯ

Накануне в регион поступило 324 360 доз вакцины против гриппа - «Совигрипп» и «Ультрикс Квадри». Краевой минздрав приступил к ее распределению. Кампания против гриппа стартует уже сегодня, 8 сентября. В то же время с вакцинацией от ковида дела обстоят все хуже и хуже.

- По вакцинации темпы упали ниже допустимого. Если в среднем мы вакцинировали в августе около трех тысяч человек в сутки, то сейчас темпы вакцинации не превышают полутора тысяч в сутки. А в некоторые выходные дни вакцинация достигала 150-200 человек. При этом нужно очень серьезно подумать минздраву над тем, что мы достаточно серьезные вложения делаем. Ведь мы ставим работников в пункты вакцинации, а прививку при этом не делают. Здесь необходимо включиться главам муниципальных районов в этот процесс. Этим придется заниматься так или иначе, - заявил Евгений Никонов.

Сейчас в Хабаровском крае в наличии 108 404 дозы вакцины от ковида. Чуть меньше половины - «ГамКовидВак», остальная часть запаса - «Спутник Лайт». Привито от коронавирусной инфекции 324 023 жителя края, полностью завершили вакцинацию 288 120 человек.