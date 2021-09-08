В микрорайоне «Строитель» в Хабаровске построят новую школу

Михаил Дегтярев вместе с первоклассниками Индустриального района заложил памятную капсулу в основание новой школы. Фото: Вячеслав РЕУТОВ

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев вместе с первоклассниками Индустриального района заложил памятную капсулу в основание новой школы. Располагаться она будет в микрорайоне «Строитель» в границах улиц Вахова, Сысоева и переулка Зейского.

- Откуда берутся новые школы? Из идеи, которую запускает в жизнь человек, от которого зависит принятие решений. Врио губернатора это сделал, - говорит Виктория Трегубенко, уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае.

Примечательно, что новая школа будет построена в рамках государственно-частного партнерства - первая на Дальнем Востоке и одна из первых в стране.

- Это учебное заведение может стать примером для всех остальных. Оно показательно во всех смыслах - большое, прекрасно укомплектованное с материально-технической точки зрения. Здесь не будет второй и третьей смен. Кадры - только профессионалы, - подчеркнул первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев по поводу основания новой школы.

Предполагается, что здесь будет учиться 1100 детей. Бюджет строительства беспрецедентен - почти 1,8 миллиарда рублей. Из них более миллиарда выделит федеральный бюджет, 33 миллиона - краевой, 674,2 миллиона рублей - средства концессионера, соглашение с которым готовится к подписанию.

Хабаровский микрорайон «Строитель» сейчас выбран пилотным для инфраструктурного образовательного проекта. Здесь 26 новостроек, в них живет около 15 тысяч хабаровчан. Количество детей растет с каждым годом. Имеющиеся в шаговой доступности школы просто не справляются.

- Вторая смена в школах краевого центра - это пережиток. От этого нужно уходить. Мы подсчитали, что нужно десять таких школ на 1100 мест. Хабаровск начнет это движение, потом оно распространится на весь край, - прокомментировала министр образования и науки Хабаровского края Виктория Хлебникова.

Добавим, что новая школа будет полностью адаптирована для приема детей с ограниченными физическими возможностями.