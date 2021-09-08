«Офигела совсем!»: косатка напала на рыбаков в Хабаровском крае

«Офигела совсем!»: касатка напала на рыбаков в Хабаровском крае. Фото: стоп-кадр видео

В заливе Советская Гавань Хабаровского края здоровенная косатка напала на рыбаков. Мужчины в лодке едва смогли уйти от погони. И это с учетом того, что хищница пробила дно их лодки.

Чудом стало то, что мужчины успели добраться до берега живыми. Фото: стоп-кадр видео

ЧП произошло в одном из самых красивых мест залива - в бухте Сетуан. Туда нередко приплывают половить рыбу и просто полюбоваться видами местные жители. И эту свою вылазку на природу мужчины запомнят надолго: они едва не стали жертвами восьмитонной разъяренной косатки. Один из них успел достать мобильный телефон и заснять все на камеру, пока его товарищи решали, что теперь делать.

- Офигела совсем! Пошла вон, дура, скотина! Она отжимает нас к океану! Пошла вон! Стрелять? - говорит один из приятелей на видео.

- Нет, не стреляй! Это она играет, дурачится! Потопить нас хочет! Давай к берегу! - отвечает ему второй.

А дальше события развивались со сверхъестественной скоростью: косатка заливала лодку водой, билась о ее дно и в итоге пробила его. Чудом стало то, что мужчины успели добраться до берега живыми.

Восьмитонная хищница пробила дно лодки. Фото: стоп-кадр видео

Косатки не едят людей. Но они топят их, унося вглубь воды. И, как утверждают специалисты, нападение главной хищницы из семейства дельфиновых на маленькие суда - не редкость. Поэтому любителям рыбной ловли лучше держаться подальше от тех мест, где привыкли собираться обитатели океана. В борьбе с косаткой человеку не выжить: она слишком умна для млекопитающих. Особенно опасной косатка становится во время брачного сезона или из-за стресса.

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